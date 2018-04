Strýcová si před fedcupovým semifinále vyzkoušela roli reportérky a vyzpovídala spoluhráčku Kvitovou

Byl to neobvyklý rozhovor. Barbora Strýcová byla reportérkou, ale Petra Kvitová o tom nevěděla. Svou fedcupovou spoluhráčku totiž neviděla.

Strýcová byla propojená s reportérem tenisové federace, který Kvitové otázky dával. A tak dotazovaná sportovkyně netušila, co se děje, ani když občas přilétla nějaká indicie.

„Ptala jsem se na něco o její večeři,“ popisovala Barbora Strýcová.

„A já jsem si říkala, jak může vědět, že jsem měla k večeři maso,“ divila se její spoluhráčka.

„No právě! Já si říkala, že jí to dojde, ale furt nic,“ smála se Strýcová, která jinak zná rozhovory výhradně z té druhé strany.

„Když prohrajete zápas, tak vám každá otázka přijde podivná,“ usmívala se Strýcová.

Rozhovory po zápasech bere Strýcová automaticky, bez nich by v podstatě nebyl velký tenisový zápas kompletní. A setkáním s reportéry se na turnajích WTA skoro ani nedá vyhnout.

„Po prohraném zápase, který byl těžký a trval dlouho, je jít na tiskovku nebo mezi novináře za trest. Jednou se mi na Wimbledonu stalo, že jsem byla dole a nechtěla jsem jít, ale řekli mi, že když nepůjdu, dostanu takovou a makovou pokutu. Pokuta za to, že nepůjdu říct, jak se cítím, mi přijde šílená, tak to musím překousnout a jít. To je taky součást naší práce,“ přiznala Barbora Strýcová.

Třeba Američanka Venus Williamsová se před dvěma lety na Australian Open vyhnula setkání s reportéry a zaplatila za to pokutu pět tisíc dolarů. Ale to jsou výjimky. Tenisté obecně vědí, že to dělají pro sport, který jim toho hodně dal, takže jdou, i když třeba nemají náladu.

„Když jsem byla mladší, tak to bylo horší. Říkala jsem si, proč bych já měla někam chodit něco říkat, kdo mi to přikazuje. Ale prostě to tak je a ty informace o tom, jak se cítíme, je důležité novinářům dát,“ řekla Barbora Strýcová, která se s dalšími českými tenistkami připravuje na víkendové semifinále fedcupu v Německu.

