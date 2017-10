Strýcovou opouští kouč Krupa, jde k Plíškové. Zasloužím si lepší ukončení spolupráce, říká Strýcová

„Říká se, že (Krupa) má jít ke Karolíně. To se neříká, to tak je. To je daná věc, která bude. Ví se to dlouho a je to po US Open daná věc. Ona si ho vyžádala, tak ho má,“ řekla jednatřicetiletá Strýcová na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Strýcová profesně Krupu chápe, ale velmi se jí dotkl způsob, jakým se dozvěděla, že ji trenér opustí. „Vím, že to je se mnou těžké, jsem emotivní člověk, ale zasloužím si ukončení spolupráce líp. To mě ranilo a bude dlouho mrzet.“

Přesně si pamatuje středu po posledním grandslamu sezony. Volala jí Plíšková a řekla, že se s ní chce sejít. „Že se rozešla s (trenérem) Davidem Kotyzou a že mi chce něco říct. Že chce mého trenéra a manažer mu jel dát nabídku,“ řekla Strýcová. Vyplašená psala Krupovi, co se děje, a ten za dvě hodiny zavolal. V telefonu uslyšela, že je konec a byla z toho dost rozladěná.

Bývalému kouči Tomáše Berdycha Krupovi zazlívá, že jí nedokázal říct do očí, jak se situace má. „Kdyby si se mnou sedl a řekl, že má takovou a makovou nabídku, dostane bambilion, chce to udělat, že to je výzva, tak neřeknu ani ťuk, ale budu smutná. Takhle jsem z toho byla v prčicích...," pronesla.

Do Asie i na turnaj v Linci odjela ještě s Krupou a paradoxně hrála svůj nejlepší tenis v sezoně. Od US Open měla bilanci 11:3 a v Linci slavila titul.

„Asi mi to pomohlo a ukázalo i spoustu jiných věcí, které můžu dokázat i bez trenérů. Našla jsem sílu, o které jsem možná ani nevěděla, že ji v sobě mám. Hrála jsem sama za sebe, ne za trenéra. Bavilo mě to, byly to moje prohry a výhry. Našla si svoji cestu a trenér tam ani nemusel být. Ale celkem našla jsem to celkem pozdě," řekla.

S Krupou spolupracovala skoro tři sezony a poslední dvě hrála svůj nejlepší tenis. Po profesní stránce proto Krupu uznává. „Je to jeden z nejlepších trenérů u nás. Pomohl mi k disciplíně, k profesionalitě a ukázal, jak správně trénovat, aby se můj tenis ještě posunul. Jako trenéra ho respektuju,“ podotkla Strýcová.

Nového kouče ještě hledat nestihla, ale chtěla by znovu českého. "Trenérů není moc a nejsou na každém rohu. Něco mám v hlavě, ale teď mám čas vydechnout a pak udělám rozhodnutí," řekla tenistka, jež má stále šanci na poslední chvíli proniknout na turnaj Elite Trophy do čínské Ču-chaje. V opačném případě se těší na dovolenou v Dubaji.