Je to nepřijatelné, říká generální manažer klubu o rušení kurtů na Štvanici. Magistrát mírní vášně

Tradiční areál tenisových kurtů na pražské Štvanici je v ohrožení. Vedení tenisového klubu oznámilo, že má přijít o polovinu kurtů. Podle něj navíc Praha do budoucna s tenisem na Štvanici spíše nepočítá. Vedení hlavního města to ale odmítá. Praha 14:44 10. prosince 2023

Areál 1. ČLTK Praha na pražské Štvanici | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Tenisový klub, který dnes nese jméno 1.ČLTK Štvanice, je na ostrově mezi Karlínem a Holešovicemi už 130 let. Teď se ale bojí o svoje další fungování. Architektonický plán vypracovaný pro magistrát totiž s tenisem na ostrově moc nepočítá. Tenisový klub by nejdřív měl přijít o kurty za Negrelliho viaduktem.

„Myšlenka, že by nám ze 16 kurtů vzali sedm a ještě kondiční hřiště, mi přijde drzá. Je to pro mě nepřijatelné a hodláme udělat všechno pro to, aby se tahle pitomá myšlenka zvrátila,“ komentuje situaci generální manažer klubu Vladislav Šavrda.

Smutná Vondroušová

Plány, které ohrožují tenisový klub se nelíbí ani jedné z jeho nejslavnějších hráček, tenistce Markétě Vondroušové. Té vadí i to, že kromě snižování počtu kurtů by se měla omezit taky automobilová doprava na ostrov.

„Tenhle návrh je úplně mimo. Stejně jako to, že by sem nesměla auta. Přitom jich sem jezdí hodně, když vozí rodiče malé děti na tréninky. Všechno okolo toho je hrozně smutné,“ říká wimbledonská vítězka.

Magistrát popírá

Jak na obavy tenisového klubu zareagovalo vedení hlavního města? Vyjádření Prahy je poměrně stručné a jasné. Tvrdí, že se žádné kurty alespoň teď rušit nebudou. A že si metropole pouze nechala rozšířit a doupravit architektonický plán z roku 2013.

„Směr revitalizace ostrova, kterým by se mělo hlavní město vydat, bude diskutován s veřejností a také místními aktéry. Bude také možnost se ke změnám vyjádřit. Dosud nebylo ke studii přijato žádné rozhodnutí Rady hlavního města Prahy. Diskuze na téma dlouhodobé revitalizace Štvanice se teprve uskuteční,“ říká mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.