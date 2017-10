Suverénní Plíšková poráží na Turnaji mistryň soupeřky rozdílem třídy a užívá si pocit, jaký nezná

Karolína Plíšková letěla do Singapuru s cílem postoupit do semifinále, což se jí teď povedlo, a to ještě nemá odehrané všechny zápasy v Bílé skupině. V tom posledním proti Ostapenkové z Lotyšska nemusí uhrát ani bod a stejně skončí první v tabulce.

„Já jsem v takové situaci nikdy nebyla. Budu se snažit ušetřit nervy do semifinále a vzít to trošku míň vážně. Nemyslím jako sparing, protože pořád hrajeme o peníze a o body,“ říká Karolína Plíšková.

Rozdíl mezi vítězným a prohraným zápasem je 125 bodů do žebříčku a česká tenistka se ještě nechce vzdát šance zakončit sezonu jako světová jednička, takže by se hodilo nezaváhat ve chvíli, kdy už nejde o postup.

Na druhou stranu, už před Turnajem mistryň říkala, že číslo u jména není prioritou a teď po dvou hladkých výhrách nad Američankou Venus Williamsovou a Španělkou Garbině Muguruzaovou to ještě zdůraznila.

„Tím, že jsem už na vrcholu žebříčku byla, tak to pro mě není nějaká meta, na kterou bych se mermomocí upírala. Na Turnaji mistryň jsem měla letos cíl dostat se ze skupiny, čímž jsem se chtěla zlepšit oproti loňsku, což se mi teď podařilo. Cítím se tady výborně a myslím, že tady mám ještě velké šance ještě nějaký ten zápas vyhrát,“ dodává Plíšková.

Takže i proto se teď Karolína Plíšková maximálně soustředí na svou práci a třeba atrakce, které v rámci sponzorských aktivit vyzkoušela ještě před turnajem, zatím vyhledávat nebude.

Karolínu Plíškovou může těšit i pohled na tabulky skupin, ze kterých jako první postoupila do semifinále.