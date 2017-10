Světové jedničky jako na běžícím páse. Objeví se nová Williamsová?

Určit nejlepší tenistku planety je teď zřejmě nejsložitější v historii, vždyť za poslední měsíce poznali fanoušci už tři světové jedničky. To novou je oficiálně ode dneška Rumunka Simona Halepová a zřejmě není nutné dodávat, že má v čele pořadí jen velmi malý náskok před svými konkurentkami. Praha 14:16 9. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Caroline Garciová (vpravo) se Simonou Halepovou (vlevo) po zápase na turnaji v Pekingu | Zdroj: Reuters

Karolína Plíšková byla v čele žebříčku osm týdnů, Španělka Garbině Muguruzaová jenom necelý měsíc, skoro na každém větším turnaji nahání světovou jedničku hned několik hráček s touhou královnu na trůnu ženského tenisu vystřídat. Ale není to teď nic tak překvapivého. Podobný vývoj v létě předpovídal třeba trenér David Kotyza, ještě donedávna kouč Karolíny Plíškové.

„V současné době můžeme očekávat urputné boje o trůn téměř na každém turnaji, žádná z hráček nějak výrazně nedominuje,“ uvedl Kotyza.

Dříve dominantní Serena Williamsová je na mateřské přestávce, Ruska Maria Šarapovová se od návratu na kurty po dopingovém trestu zatím nedostala do dřívější formy, Bělorusku Viktorii Azarenkovou po comebacku zaměstnaly spory o vlastní dítě a další velká osobnost posledních let Petra Kvitová stále bojuje s následky přepadení a těžké operace pořezané ruky, takže ještě trvaleji nehraje na úrovni, na které by chtěla být. A i když se nedá říct, že by šla kvalita ženského tenisu celkově dolů, stabilní velká jména mohou leckomu scházet.

„Doufám, že bude taková generace, kdy se opět vybudují nějaká velká jména, osobnosti. Že se lidi budou chtít dívat na jejich souboje, že to nebude ‚jednou hraje ta, podruhé zas ta‘. Věřím tomu, že budeme mít holky, které mohu dát za příklad svěřenkyni nebo dítěti. Ta motivace je hrozně důležitá,“ přiznala před časem wimbledonská šampionka Jana Novotná.

Zatím ještě nepřišla doba nových velkých jmen a otázkou je, jestli je v době internetu a sociálních sítí, v časech mnohem většího psychického tlaku i vyšší fyzické námahy na kurtu i mino něj, ještě vůbec reálné dominantní osobnosti na okruhu WTA očekávat. Vždyť i pozice světové jedničky může být v dnešní době spíš závažím než křídly. Němka Kerberová se stala poprvé nejlepší tenistkou světa po loňském titulu na US Open, ale od té doby už žádný turnaj nevyhrála. Jako jedničky se triumfu nedočkaly Karolína Plíšková ani Španělka Muguruzaová, které vládly podstatně kratší dobu.