Lehečka je aktuálně 16. hráčem světa a českou jedničkou. ‚Mám na to, abych to ještě posunul,‘ říká
Tenista Jiří Lehečka se po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku a je aktuální českou jedničkou. Dosavadním maximem v pořadí ATP byla pro třiadvacetiletého daviscupového reprezentanta 21. pozice.
Lehečka na posledním letošním grandslamu nestačil ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Carlose Alcaraze, jenž se po finálovém triumfu nad Jannikem Sinnerem vrátil poprvé od roku 2023 na pozici světové jedničky.
Španěl je v čele žebříčku popáté v kariéře a zahájil na prvním místě celkově 37. týden.
„Jsem za to moc rád. Je to jeden z mých milníků pro tuhle sezonu a rozhodně pro mě bude cílem se ustálil v této pozici a bojovat, abych se mohl dostat do pozice, ze které bych mohl útočit i výš. Uvidíme, jak to půjde, přece jen v první dvacítce nebyl jen tak někdo a já věřím, že mám na to, abych to posunul ještě dál. Uvidíme, nechci předbíhat, prohlásil Jiří Lehečka, který díky debutovému průniku do elitní dvacítky vystřídal na pozici české jedničky Jakuba Menšíka.
Menšík si o jednu pozici pohoršil a spadl na 17. příčku a Tomáš Macháč je dvaadvacátý. Aktuálně nejlepší českou tenistkou je patnáctá Karolína Muchová.
|Jméno
|Turnajů
|Bodů
|16.
|Jiří Lehečka
|25
|2415
|17.
|Jakub Menšík
|23
|2380
|22.
|Tomáš Macháč
|21
|2110
|88.
|Vít Kopřiva
|28
|734
|100.
|Dalibor Svrčina
|30
|641
|250.
|Marek Gengel
|30
|224
|276.
|Zdeněk Kolář
|32
|193
|305.
|Hynek Bartoň
|24
|168
|425.
|Maxim Mrva
|21
|111
|438.
|Petr Brunclík
|22
|103
|Jméno
|Turnajů
|Bodů
|15.
|Karolína Muchová
|16
|2488
|29.
|Linda Nosková
|21
|1670
|36.
|Markéta Vondroušová
|11
|1443
|40.
|Barbora Krejčíková
|13
|1344
|48.
|Marie Bouzková
|25
|1227
|77.
|Tereza Valentová
|17
|903
|78.
|Kateřina Siniaková
|26
|900
|113.
|Sára Bejlek
|20
|664
|137.
|Linda Fruhvirtová
|25
|511
|147.
|Dominika Šalková
|22
|492