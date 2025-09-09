Lehečka je aktuálně 16. hráčem světa a českou jedničkou. ‚Mám na to, abych to ještě posunul,‘ říká

Tenista Jiří Lehečka se po premiérovém postupu do čtvrtfinále US Open posunul na životní 16. místo světového žebříčku a je aktuální českou jedničkou. Dosavadním maximem v pořadí ATP byla pro třiadvacetiletého daviscupového reprezentanta 21. pozice.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jiří Lehečka

Jiří Lehečka | Zdroj: Reuters

Lehečka na posledním letošním grandslamu nestačil ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Carlose Alcaraze, jenž se po finálovém triumfu nad Jannikem Sinnerem vrátil poprvé od roku 2023 na pozici světové jedničky.

Alcaraz si podmanil US Open. Španěl porazil ve finále Itala Sinnera a usedne na trůn světové jedničky

Číst článek

Španěl je v čele žebříčku popáté v kariéře a zahájil na prvním místě celkově 37. týden.

„Jsem za to moc rád. Je to jeden z mých milníků pro tuhle sezonu a rozhodně pro mě bude cílem se ustálil v této pozici a bojovat, abych se mohl dostat do pozice, ze které bych mohl útočit i výš. Uvidíme, jak to půjde, přece jen v první dvacítce nebyl jen tak někdo a já věřím, že mám na to, abych to posunul ještě dál. Uvidíme, nechci předbíhat, prohlásil Jiří Lehečka, který díky debutovému průniku do elitní dvacítky vystřídal na pozici české jedničky Jakuba Menšíka.

Menšík si o jednu pozici pohoršil a spadl na 17. příčku a Tomáš Macháč je dvaadvacátý. Aktuálně nejlepší českou tenistkou je patnáctá Karolína Muchová.

Češi v žebříčku ATP (muži) | 37. týden 2025
Jméno Turnajů Bodů
16. Jiří Lehečka 25 2415
17. Jakub Menšík 23 2380
22. Tomáš Macháč 21 2110
88. Vít Kopřiva 28 734
100. Dalibor Svrčina 30 641
250. Marek Gengel 30 224
276. Zdeněk Kolář 32 193
305. Hynek Bartoň 24 168
425. Maxim Mrva 21 111
438. Petr Brunclík 22 103
Češky v žebříčku WTA (ženy) | 37. týden 2025
Jméno Turnajů Bodů
15. Karolína Muchová 16 2488
29. Linda Nosková 21 1670
36. Markéta Vondroušová 11 1443
40. Barbora Krejčíková 13 1344
48. Marie Bouzková 25 1227
77. Tereza Valentová 17 903
78. Kateřina Siniaková 26 900
113. Sára Bejlek 20 664
137. Linda Fruhvirtová 25 511
147. Dominika Šalková 22 492

Karel Schamberger, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme