Syn je miláček a skoro vůbec nebrečí. Těšíme se na první společné Vánoce, říká Kvitová

„Je to hezké zpestření, když se Sparta dostala do finále. Stejně jsme u rodičů ve Fulneku, takže to máme kousek. Manžel pomáhá Jirkovi Veselému, tak je lepší, že už jsme tady na Moravě,“ říkala tenistka Petra Kvitová, která zavítala na finále tenisové extraligy podpořit své spoluhráče a spoluhráčky z pražské Sparty.

S nimi nakonec oslavila zisk domácího titulu. Finále se konalo v Prostějově, tedy ve městě, na které má příjemné i velmi nepříjemné vzpomínky. „Zvláštní a vždy tu mám smíšené pocity, když přijíždím do Prostějova. Obecně mi to město nevyvolává nejhezčí vzpomínky. V hale a areálu jsem zažila plno pěkných zážitků. Je to smíšené, ale ve finále je to hezké,“ dodala čtyřiatřicetiletá tenistka, která přiznala, že v posledních měsících si tenis ani jako divák příliš neužila.

Návrat k tenisu?

Tenis a sport jako takový jí ale chybí, a když to čas a okolnosti dovolí, raketu do ruky už bere. „Občas jo. Třeba třikrát týdně si zahraji, abych se zapotila a něco dělala. Jsem ráda, že něco dělám,“ přibližuje Petra Kvitová, která po delší době bez sportu samozřejmě postrádá sportovní kondici, skvělá technika ale zůstala.

„Od třetího trimestru těhotenství do doby, než měl malý čtyři měsíce, jsem nic nedělala. Doba nicnedělání byla dlouhá. Hodně pomalu jsem se do toho dostávala, ale každý pokrok rychle vidím a cením si ho. Fyzicky se zlepšuji a v ruce to pořád je. Pohyb je zatím špatný, ale srovnává se to,“ přiznává Kvitová.

Teď už se ale bývalá světová dvojka chystá na první vánoční svátky strávené s téměř půlročním synem Petrem. „Už jsem připravená. Pořídila jsem dárky, zabalila je a teď už je to spíše na mojí mamince, která připraví dobré jídlo. Jinak už žádné přípravy nebudou. Pro malého to jsou první Vánoce. Vše je takové nové, Péťa je miláček, skoro vůbec nebrečí, takže je to příjemnější,“ usmívá se Kvitová.