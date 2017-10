Talentovaný, ale také nevyzpytatelný. Kyrgios znovu nedohrál svůj zápas

Australský tenista Nick Kyrgios se na turnaji Masters v Šanghaji postaral po roce o další pozdvižení, když bez zjevného důvodu předčasně ukončil zápas prvního kola s Američanem Stevem Johnsonem. Dvaadvacetiletý bouřlivák, jenž je proslulý nevyrovnaným chováním, odešel z kurtu poté, co prohrál úvodní set v tie-breaku. Šanghaj/Čína 13:29 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nick Kyrgios na nedávném China Open | Foto: Reuters

Kyrgios vloni v Šanghaji odchodil zápas s Mischou Zverevem a dostal od ATP distanc na osm týdnů a pokutu. Tentokrát měl výhrady proti umpirovému rozhodčímu. Během úvodního setu od něho dostal za vzteklé odpálení míčků do hlediště varování a ve zkrácené hře přišel trestný bod. Poté, co Johnson proměnil esem první setbol, zamířil k síti, podal soupeři i sudímu ruku, na lavičce si sbalil věci a za pískotu fanoušků zamířil do šaten.

Světové jedničky jako na běžícím páse. Objeví se nová Williamsová? Číst článek

Zkrácenou hru přitom finalista z minulého týdne v Pekingu Kyrgios začal výborně. Vedl 3:0 a 4:2, po výměně stran se ale nechal rozhodit pohybem fanoušků v hledišti. Další míček ztratil, začal si stěžovat a za vulgární poznámky dostal trestný bod, který znamenal vyrovnání na 4:4.

Mikrofony u kurtu podle zahraničních médií zachytily, jak Kyrgios svému týmu řekl, že pokud set prohraje, tak končí. Agentuře AFP řekl, že duel skrečoval kvůli zranění ramena.