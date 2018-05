Ten zápas byl určitě nejtěžší na turnaji, říká Kvitová po čtvrtfinálovém vítězství nad Siniakovou

Když pomineme Fed Cup, neměla tenistka Petra Kvitová zrovna ideální vstup do antukové části sezóny. Navzdory tomu, že je v Česku drtivá většina kurtů antukových, ráda ji nemá. V pražské Stromovce se ale Kvitové zrovna na tomhle povrchu daří, když po vítězství nad krajankou Kateřinou Siniakovou prošla do semifinále. Praha 18:41 3. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na turnaji ve Stromovce | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Snídaně mám jako doma. Ne jako na turnaji, ale jako doma. Rozumíte tomu?“ ptala se na tiskové konferenci usměvavá Petra Kvitová.

Dobrá nálada Petry Kvitové není opřená jen o jednu půlku bagety se šunkou a salámem a druhou půlku s marmeládou. Pražské prostředí jí vyhovuje, třebaže s angličtinou nemá problém, tady ji nepotřebuje, všechno je snazší a ano, navíc se jí i daří na kurtu. Výhra dvakrát 6:3 vypadá snadně, ale na pohled odehrála s Kateřinou Siniakovou vyrovnané utkání.

„Ten zápas byl určitě nejtěžší na turnaji. Hrála jsem zase o něco lépe než včera nebo první kolo. Čím víc má člověk na turnaji odehráno a potkává lepší soupeřky, jako je Káťa, tak je to těžší a jsem spokojená, jak jsem to na antuce všechno zvládla,“ říkala Kvitová.

„Péťa je skvělá hráčka a pro mě to byla výzva. Bohužel nemůžu být úplně spokojená, je tam hodně co zlepšovat,“ přidala se Kateřina Siniaková.

Stylem velmi podobná tenistka Petře Kvitové, jenže ta má jejich společný styl hry dotažený ještě na vyšší úroveň.

„Dobře servíruje a hraje takové placatější rychlé údery do obou stran, a když to má na ruce, tak to dokáže zamáznout z kterékoliv pozice,“ vysvětluje Petra Kvitová, která v Praze hraje den ode dne s lepším pocitem a třeba tím začíná novou vítěznou sérii podobnou té, díky které získala v únoru dva tituly.

„No, tož to nevím. Už je to nějaký ten týden, co jsem to zažila naposledy. Ale takhle to nějak neřeším. Vím, že zítra budu mít těžkou soupeřku, naposled jsem s ní velice lehce prohrála. Doufám, že jí to tady vrátím, ale vím, že je hodně šikovná a že má za sebou skvělé výsledky,“ říká před utkáním s Číňankou Čchang Šuaj Petra Kvitová.

Hrat v Praze, proste zboznuju pic.twitter.com/dqH8Y1xWAu — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) 3 May 2018