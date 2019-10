Tenista Andy Murray po dvou a půl letech vyhrál turnaj kategorie ATP. Bývalá světová jednička se už přitom pomalu loučila s kariérou kvůli dlouhodobým problémům s kyčlí. Po Australian Open byl Murray na operaci, od které se začal jeho stav výrazně lepšit, a teď ovládl podnik v Antverpách. Antverpy 22:06 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andy Murray. | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

„Když jsem nehrál, moje rodina se trochu rozrostla, takže je asi vhodné, abych zase začal jezdit po turnajích,“ smál se Murray v rozhovoru přímo na kurtu poté, co ve třech setech porazil Švýcara Stana Wawrinku. Ale pak zvážněl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Murray se kvůli problémům s kyčlí skoro loučil s kariérou, teď vyhrál první turnaj po dvou letech

„Tohle pro mě hodně znamená, byly to nesmírně složité roky. Měl jsem spoustu problémů a vůbec jsem nečekal, že se do tak kvalitního finále ještě vůbec někdy dostanu,“ řekl britský tenista.

Murray podstoupil takzvaný resurfacing, při kterém se na povrch kloubní hlavice nanese kov a podobně se upraví i kloubní jamka.

„Nic se tam neřeže, nebere se kus kosti, případně jen minimálně, ale nahradí se kloubní plochy. Když je to normální umělý kloub, tak to je na běhání. Je to ohrožené při doskocích, při nějakých rizicích, kde může dojít k úrazu, ale na běhání to je. Myslím, že zas tak velký risk to není,“ říká lékař Petr Juda k návratu Murrayho na vrcholné úrovni.

Murray získal první titul po dvou a půl letech. Ve finále turnaje v Antverpách porazil Wawrinku Číst článek

Díky vítězství na turnaji se dvaatřicetiletý tenista posunul těsně za elitní stovku světového žebříčku a pokud by chtěl, stále by si mohl uhrát účast na lednovém Australian Open bez nutnosti žádat o divokou kartu.

„Nevím, jak moc ho to bude limitovat. Určitě šel na operaci kvůli tomu, aby mohl dál vrcholově sportovat, protože na chůzi nebo normální rekreační sportování ta kyčel určitě byla. Šel na tu operaci s tím, že se chce vrátit do vrcholového sportu, pokud to bude možné. A vidíte, že to asi možné je,“ vysvětluje Juda s tím, že nejde paušálně říct, jestli je, nebo není vhodné pokračovat na vrcholné úrovni, stejně jako to, jestli si Murray svým návratem může přitížit, nebo ne.

„Věděl o riziku a šel do toho, to je jeho rozhodnutí. Doktor mu samozřejmě může poradit, vyloženě zakázat by mu to ale taky neměl,“ dodává Juda.

Podobnou operaci jako Brit měl i Bob Bryan, slavný deblista hrající se svým dvojčetem Mikem, který teď i ve 41 letech pokračuje v kariéře.