Thiem otočil semifinálový zápas Australian Open proti Zverevovi. O titul se utká s Djokovićem

Bilance odehraných zápasů hovořila před utkáním spíše pro šestadvacetiletého Rakušana, který dosud ovládl šest z osmi vzájemných klání.

Úvod utkání nabídl brejk obou hráčů. Zverev využil nejprve třetí brejkbol, jeho soupeř následně ten druhý. Následně si tenisté drželi svá podání až do stavu 3:3. Mezitím pořadatelé zatáhli střechu, protože v Melbourne začalo pršet. Poté získal dvaadvacetiletý Němec tři gamy v řadě, během kterých sebral dvakrát Thiemovi podání a za 40 minut tak vyhrál i celý set 6:3.

Na začátku druhé sady byl úspěšnější Thiem, který využil druhý brejkbol a následně ukořistěnou hru potvrdil při vlastním podání. Vedl tak již 3:1. Zverev si ale poté vzal ztracené podání zpět a hrálo se od znovu. Hned v následujícím gamu prolomil Thiem další podání svého soupeře a čistou hrou se ujal vedení 5:3. Německý tenista poté snížil, a v dalším gamu měl při podání Thiema dokonce dva brejkboly. Ani jeden z nich ale nevyužil. Rakušan uhrál tři míčky v řadě a získal tak druhý set 6:4.

Třetí set nabídl také vyrovnaný tenis. Thiem se dostal již do vedení 3:1, ovšem pak Zverev vyhrál tři gamy v řadě a otočil na 4:3. Poté si oba tenisté drželi svá podání a set dospěl do tie-breaku. Rakušan si v něm vypracoval tři setboly, využil hned ten první a ujal se vedení 2:1 na sety.

V dalším setu si oba tenisté drželi svá podání až do tie-breaku. Thiem v něm vedl již 3:0, ovšem Němec započal stíhací jízdu a snížil na rozdíl jednoho bodu. Následně ale svou chybou nabídl soupeři bod, když u sítě zasmečoval do autu. Za stavu 5:3 si Thiem vypracoval tři mečboly. Využil druhý z nich a mohl se tak radovat z postupu do finále Australian Open. V něm se utká v neděli se světovou dvojkou Novakem Djokovićem. Ten ve čtvrtečním semifinále vyřadil Rogera Federera.

Thiem Supreme@ThiemDomi earns his way into a maiden #AusOpen final 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) over Zverev to meet Djokovic for the title.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EtzpDLDtgn