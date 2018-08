Ivan Lendl se vrací na okruhy ATP, bude pomáhat německému talentu Zverevovi

Alexander Zverev se angažováním zkušeného Lendla, které blíže neupřesnil, pochlubil fotkou na svém instagramovém účtu. Do svého týmu vítal tenisového velikána příznačně na kurtech, kde už příští týden začne US Open. A právě kvůli grandslamům Zverev Lendla zřejmě oslovil. Němec už vyhrál devět turnajů, na žebříčku je na čtvrtém místě, ale na těch nejprestižnějších tenisových podnicích se zatím nedostal dál než jedenkrát do čtvrtfinále.

„Ví, jak vyhrávat, a to za jakýchkoliv okolností na jakémkoliv turnaji, takže je to někdo, kdo mi může hodně pomoci,“ říkal Zverev k ostravskému rodákovi.

Ivan Lendl grandslam sám osmkrát vyhrál a z dalších grandslamových titulů se těšil jako trenér Brita Andyho Murrayho. Jinak se ale Lendl do trénování zrovna nehrnul a kromě Murrayho nikoho jiného na okruhu nevedl. Až teď bude pomáhat Zverevovi. A proč právě mladému německému tenistovi?

Zverev je teprve jednadvacetiletý hráč. Stále spadá pod označení talent a určitě se může ještě hodně zlepšovat. A to je jistě zajímavé pro každého tenisového rádce či trenéra. Němci ale jistě pomohlo, že jeho hlavní trenér otec Alexander, který vede i bratra Mischu, hrával také na špičkové úrovni a s Lendlem se prý dobře zná.

Lendla navíc pojí blízké vztahy s kondičním trenérem Zvereva Jezem Greenem. S ním se skamarádil, když oba pracovali pro Andyho Murrayho. Lendl tedy příchází do týmu, který zná.