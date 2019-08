Ruský tenista Medveděv získal v Cincinnati první titul z turnaje Masters

Ruský tenista Daniil Medveděv porazil ve finále v Cincinnati Belgičana Davida Goffina 7:6, 6:4 a získal první titul z turnaje série Masters. Korunoval tak úspěšný srpen, během něhož postoupil na třech turnajích za sebou do finále. Zatímco ve Washingtonu a v Montrealu poslední krok nezvládl, tentokrát už svou sbírku o pátou trofej rozšířil. Cincinnati/USA 9:55 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský tenista Daniil Medveděv s trofejí pro vítěze turnaje Masters v Cincinnati | Foto: Aaron Doster | Zdroj: Reuters

„Konečně se zúročila dřina, kterou do toho dávám. Nebylo by dobré prohrát tři finále v řadě, takže jsem šťastný,“ řekl v rozhovoru na kurtu. „V gamu na 5:3 už jsem měl křeče, poprvé za ty tři týdny. Pak jsem ale dal čtyři podání, která nezreturnoval, to bylo neuvěřitelné,“ popsal závěr zápasu.

Třiadvacetiletý Medveděv, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Novaka Djokoviče, letos vévodí ATP Tour s 44 výhrami. O tři méně jich v sezoně nasbíral Španěl Rafael Nadal, který nastupující ruskou hvězdu porazil v předchozím finále v Montrealu. Ve Washingtonu Medveděv prohrál duel o titul s Australanem Nickem Kyrgiosem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 6 735 690 dolarů):

Dvouhra - finále:

Medveděv (9-Rus.) - Goffin (16-Belg.) 7:6 (7:3), 6:4.