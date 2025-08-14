ATP vyplatí hráčům jako podíl na zisku skoro dvakrát víc než loni. Tenisté si rozdělí přes 383 milionů korun
Tenisté si rozdělí 18,3 milionu dolarů (přes 383 milionů korun) jako podíl na zisku organizace ATP, která zastřešuje mužský okruh. Informoval o tom předseda ATP Andrea Gaudenzi. Částka za rok 2024 je o 177 procent vyšší než suma, která se rozdělovala o rok dříve. Bonusy budou hráčům vypláceny na základě výsledků na turnajích Masters, devíti elitních podnicích v úrovni hned pod grandslamy.
„Částka 18,3 milionu je velký milník. Pro nás je to důkaz, že posilování prémiového produktu a sbližování zájmů vytváří hodnoty. Tohle je přesně to, na co byl podíl na zisku vytvořen - zajistit, že hráči a turnaje se rovnoměrně podílejí na finančním růstu tohoto sportu,“ uvedl Gaudenzi.
Celkové příjmy tenistů rostou, v sezoně 2024 si společně s podílem na zisku hráči jen na turnajích ATP bez grandslamů přišli na rekordních 261 milionů dolarů (5,46 miliardy korun). S grandslamy to bylo 378 milionu dolarů (téměř osm miliard korun).
Většina turnajů Masters se začala hrát s pavoukem pro 96 hráčů. V roce 2024 se devět podniků této kategorie odehrálo v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu, Římě, Montrealu, Cincinnati, Šanghaji a Paříži.