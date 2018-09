Absolutně nedokážu říct, co se stane, říká Berdych. Návrat na kurty plánuje před Australian Open

Namísto antuky se za ním práší po líšnických kopcích, kde udržuje kondici na kole. A na kurty se Tomáš Berdych vrátí, jestli mu to záda dovolí, příští rok. V třiatřiceti letech, tedy věku, kdy ještě nedávno hráči končili, by se tak vracel po dlouhé půlroční pauze. Tu už za sebou mají i Berdychovi velcí rivalové - a každý s jinou úspěšností. Praha 15:55 20. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych po prohře s Rogerem Federerem v čtvrtfinále Australian Open | Zdroj: ČTK

Roger Federer tři, Novak Djoković dva. Jako by se velcí hráči vraceli jen pro grandslamové tituly. Tomáš Berdych ale připomíná, že další šampioni a zároveň třicátníci Andy Murray a Stan Wawrinka pohádky o velkých comebaccích tak trochu kazí.

„Když se třeba člověk podívá na to, jak se s tím trápí Andy Murray, který je pořád skvělý tenista, tak myslím, že v tomhle musí člověk zůstat nohama na zemi,“ říká Berdych.

Podle českého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila je pro Berdycha důležitý chybějící kontakt s tenisovou elitou.

„Půl roku nebýt v kontaktu s těmi nejlepšími určitě nebude jednoduché. Když bude stoprocentně zdravý a připravený, což je základ, tak má myslím šanci, aby se vrátil někam k dvacátému třicátému místu,“ říká Navrátil.

Dlouholetému členovi nejlepší desítky žebříčku Navrátil doporučuje, aby si sestavil podobný turnajový program jako Roger Federer. Švýcar například ze sezony vyškrtl celou antukovou část. I Berdychovi prý pomůže, když už nebude vyklepávat oranžové boty a ponožky.

„Když se dobře připraví, nebude hrát tolik turnajů a bude hrát hlavně na betonech a dejme tomu na trávě a vyhne se antuce, na které je daleko víc výměn, tak si myslím, že to bude v pořádku,“ vysvětluje Navrátil.

Co přesně si pod pojmem „být v pořádku“ představit ale neví ani sám Berdych. Kvůli tomu, aby se jen zúčastnil, návrat neplánuje. A kvůli titulu zatím také ne.

„To by bylo velké plus. Myslím, že se dnes, byť to pořád jde pomalu, mladí derou nahoru. A je jich víc a víc, takže i v tomhle je to daleko složitější. Samozřejmě jet na turnaj s tím, že se chci zúčastnit, by nebylo dobře, to určitě ne. A hlavně jsem v pozici, kdy absolutně nedokážu říct, co se stane, i když budu fit a nachystaný,“ říká český tenista.

Začátkem ledna už bude Tomáš Berdych obeznámený lépe. Měl by totiž nastoupit do svých prvních turnajů od zranění.