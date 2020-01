‚Peníze by měly sloužit dobrým věcem.‘ Zverev celou odměnu za případný triumf věnuje Austrálii

Ještě před pár týdny rozbíjel rakety a veřejně nadával svému otci, tak moc frustrovaný tenista Alexander Zverev na kurtu byl. Teď jeho táta pláče na Australian Open dojetím. V Melbourne společně slaví premiérový postup do semifinále grandslamu. Navíc má tento příběh i velký charitativní rozměr. Melbourne 18:10 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Alexander Zverev po vítězství na Australian Open nad Stanem Wawrinkou. | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Na nedávném ATP Cupu se německému tenistovi Alexandru Zverevovi vůbec nedařilo a ani předchozí měsíce v minulé sezoně nebyly moc úspěšné. Před Australian Open, kam dorazil jako sedmý nasazený hráč turnaje, prohlásil, že zemi zdevastované požáry věnuje za každý vítězný zápas v přepočtu zhruba 160 tisíc korun a pokud by ovládl celý turnaj, daroval by i celou odměnu, tady čtyři miliony australských dolarů. To je aktuálně v českých penězích asi 60 milionů korun.

V Melbourne se Zverevovi náramně daří, porazil už pět soupeřů, a tak mu v rozhovoru na kurtu legendární tenista a nyní moderátor John McEnroe jeho slib připomněl.

A ujišťoval se, jestli to je ještě pravda, protože mu k zisku trofeje chybí dvě výhry. Zverev s úsměvem odvětil, že je mu jasné, že se takové věci říkají lépe v prvním kole, ale zároveň potvrdil, že jeho slib platí. Nevadí mu ani, že za čtyři miliony australských dolarů by si mohl koupit leccos, například i auto a další věci.

A později v Melbourne Parku sportovním reportérům svá slova vysvětlil podrobněji: „Moji rodiče vyrostli v Sovětském svazu, můj táta jako profesionální tenista si mohl vydělávat peníze mimo zemi, ale musel je odevzdávat. Je to vtipné, možná byste si mysleli, že teď, když nějaké peníze máme, tak bychom si je mohli nechat pro sebe. Rodiče mi ale vždycky říkali, že peníze by měly sloužit dobrým věcem, a neměly by jen tak ležet na bankovním účtu. Samozřejmě, pokud vyhraju čtyři miliony dolarů, je to pro mě spousta peněz.“

„Nejsem Roger Federer, Le Bron James, nikdo takový. Je to velká suma. Zároveň ale vím, že právě teď v této zemi přišli lidé o své domovy a peníze potřebují. Budou znovu stavět, budovat o co přišli a peníze teď využijí lépe než já,“ vysvětlil Alexander Zverev, německý tenista s ruskými kořeny, krátce poté, co poprvé v kariéře postoupil do semifinále grandslamového turnaje.