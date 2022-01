Jak na Azarenkovou? Rvát se s ní, vysvětlovala Krejčíková po postupu do čtvrtfinále Australian Open

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále ženské dvouhry Australian Open. „Chtěla bych všem lidem, kteří v noci vstávají a dívají se na mě, moc poděkovat,“ vzkázala fanouškům po výhře nad někdejší světovou jedničkou Běloruskou Azarenkovou, kterou porazila ve dvou setech. Melbourne 8:30 23. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková děkuje fanouškům po postupu do čtvrtfinále Australian Open | Zdroj: Reuters

Co všechno jste musela udělat, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo?

Rvát se s ní, protože na mě nastoupila a měly jsme dlouhé výměny i gemy, kde jsme se hodně tahaly. Takže jsem musela na začátku předvést maximum. Jsem ráda, že se mi to podařilo, že jsem tak urvala první set a potom že jsem hrála dál dobře, že jsem si pohlídala celý ten zápas a že jsem ho zdárně doservírovala.

Poslechněte si celý rozhovor s Barborou Krejčíkovou přímo z místa

Jak těžké bylo neztratit koncentraci a rytmus při přestávce, když si Viktoria Azarenková vzala lékařskou pauzu zřejmě kvůli potížím s krkem?

Vždycky je to těžké. Ale není to první ani poslední zápas, kdy se mi stalo, že byl někdo zraněný a musel si zavolat fyzia na kurt. Takže jsem věděla, do čeho jdu a že se tím hlavně nesmím nechat rozhodit, že musím pořád pokračovat ve své hře. Byla jsem ráda, že se mi to docela dařilo, že jsem do toho pak zase naskočila a hrála jsem dobře.

Z Česka vám drží spousta lidí palce, ale bohužel se musí koukat v noci...

Cítím to i sama, hodně lidí mi píše a moc jim za to děkuju. Určitě pak i na kurtu, když jsem v těžkých situacích a vím, že jsou doma lidi, kteří se dívají, kteří vstávají, kteří mi to přejí a fandí mi, tak si na to vzpomenu a víc se kousnu. Říkám si pojď, musíš to prostě udělat, aby lidi měli radost. A dodávají mi strašně moc motivace, takže bych jim chtěla poděkovat.

Čeká vás v singlu Američanka Madison Keysová, ale předtím ještě debl. Jak vždycky připomínáte, neztrácíte koncentraci na disciplínu, na které vám taky záleží. Dokážete si trochu psychicky odpočinout?

Je to těžké, protože i na deblu mi záleží. Chci, abychom s Katkou debla hrály dobře, abychom vyhrávaly a aby se nám dařilo. Takže musím do zápasu jít na sto procent a udržovat vždycky koncentraci. A vždycky se snažím, abychom v deblu strávily co nejméně času, abychom pak hrály kvalitně a kratší dobu. A až pak si odpočinu.