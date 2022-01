Bude to myslím vyrovnaný zápas, těší se Krejčíková na souboj s oblíbenkyní Azarenkovou

Tenistku Barboru Krejčíkovou čeká boj o postup do čtvrtfinále Australian Open. V Melbourne se v noci na zítřek utká s Běloruskou Victoriou Azarenkovou, proti které si zatím zahrála jen jednou předloni v Ostravě. Právě tehdejší duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou považovala česká hráčka za jeden z těch nejzásadnějších ve své kariéře. A nejenom kvůli dění na kurtu. Melbourne 18:54 22. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

„Líbí se mi, jak teď ke všemu přistupuje Azarenková. Slyšela jsem i její podcast, který dělá, měla jsem loni čest proti ní hrát, stát proti ní na kurtu. Z toho jsem se hrozně moc naučila. Je to strašně inspirující,“ vyprávěla před časem Radiožurnálu Barbora Krejčíková, když zkoušela pojmenovat, které věci zásadně ovlivnily její ohromný výkonnostní vzestup.

Takže teď rok a čtvrt od zmíněného zápasu v Ostravě bude stát na kurtu proti zmíněné šampionce Azarenkové jako vítězka Roland Garros, a čtvrtá singlistka světového žebříčku.

„Myslím, že vzestup Barbory za poslední rok a půl je neuvěřitelný. V podstatě od loňské covidové pauzy se neustále zlepšuje. Má všechno. Umí hrát agresivně, mixovat údery. Je hodně nebezpečná,“ všimla si vzestupu Barbory Krejčíkové Victoria Azarenková.

Ta mluvila také o těsném ostravském zápase, který měl podle ní velkou kvalitu. Tu by mohl mít i nedělní duel a kvůli fanouškům by si to přála i česká tenistka.

„Hodně se na to těším. I mimo kurt jsme docela v kontaktu, často se na turnajích bavíme. Je dobré, že se se mnou baví taková super hráčka. Půjdu do zápasu ale s tím, že ji chci porazit, abych měla i vítězství proti ní. Uvidíme. Ona je teď v dobré formě a hraje dobře, ale já jsem taky v dobré formě, takže to bude myslím vyrovnaný zápas. A doufám, že bude i hezké pro diváky,“ řekla Barbora Krejčíková před vzájemným zápasem, ve kterém půjde o postup do čtvrtfinále ženské dvouhry.