Jsem ráda, že mi začínají fandit, pochvaluje si Krejčíková podporu diváků v Melbourne

Za posledních devět měsíců si zahraje už potřetí grandslamové čtvrtfinále v ženském singlu. Do toho aktuálního prošla tenistka Barbora Krejčíková na Australian Open po výhře nad někdejší dvojnásobnou šampionkou z Melbourne Běloruskou Azarenkovou. A zdá se, že si získává stále více fanoušků. Melbourne 18:32 23. ledna 2022

Viktoria Azarenková, vítězka Australian Open z let 2012 a 2013, má v Melbourne i dnes ohromnou podporu publika, které na šampiony nezapomíná. Ale také Barbora Krejčíková si zřejmě získává stále víc příznivců. Fanoušci v aréně Roda Lavera skandovali její jméno a česká hráčka přiznávala, že se to poslouchalo moc hezky.

„Jsem moc ráda, že mě takhle fanoušci začínají vnímat a že mi začínají fandit. Je moc příjemné, když se tam člověk slyší, a doufám, že jim budu dál dělat radost,“ těší Barboru Krejčíkovou, která si posledními výsledky získala také respekt pořadatelů.

Loni ve Wimbledonu nebo i na US Open v New Yorku hrávala jako grandslamová šampionka ještě celkem často na menších kurtech. A říkala, že zřejmě ještě není pro organizátory dostatečně atraktivní tváří, takže si musí větší stadiony teprve zasloužit.

Ale na Australian Open už je to jiné, všechny zápasy odehrála ve velkých arénách – ty dva poslední na centrálním dvorci Roda Lavera.

„Jsem ráda, že mě nasadili na větší kurty. Myslím, že jsem na nich předváděla i velice slušné výkony. Doufám, že budu i dál hrát na největším kurtu a že se to odrazí i na dalších grandslamech,“ chtěla by Barbora Krejčíková předvést fanouškům dobrý tenis i v dalším zápase, ve čtvrtfinále proti Američance Madison Keysové.

A jen na to se bude snažit myslet. Třeba to, že by se teoreticky mohla stát po grandslamovém turnaji i světovou jedničkou, neřeší.

„Soustředím se tu jen na zápasy, chci jich vyhrát co nejvíc, to je můj cíl. Vůbec neřeším, jestli jsem tak blízko titulu, prvnímu místu v žebříčku... Řeším jen to, že když jdu na kurt, chci danou soupeřku porazit a vyhrát další zápas. Tak mi to pomáhá,“ přiznává Barbora Krejčíková.

Tím spíš, když ani nemá situaci ve svých rukou. Pokud totiž současná jednička domácí hvězda Ashleigh Bartyová zvládne svůj čtvrtfinálový duel proti Američance Pegulové, může ji předstihnout už jen jediná tenistka z pavouku ženské dvouhry, a to Běloruska Aryna Sabalenková. A česká hráčka by šanci obsadit po úvodním grandslamu nejvyšší pozici tím pádem ztratila.