Strýcová s Vondroušovou porazily třetí nasazený pár, dohromady se přitom daly těsně před Australian Open

Český tenis měl už několik výjimečných deblových párů, vždyť jeden takový je stále první na světě. Na grandslamovém Australian Open v Melbourne se ale poprvé představil další. Dvojice Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová se dala dohromady na poslední chvíli a hned na úvod se postarala o velké překvapení. Melbourne 10:14 17. ledna 2019

Když se daly před Australian Open na poslední chvíli dohromady, ještě ani nevěděly, na jakou stranu si která stoupne. Ale tak jako jiní B a M - slavní Bob a Mike Bryanovi, jsou také Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová pravačka a levačka.

Této ideální kombinace využily, takže hrají tak, že mají rakety u sebe a k tomu ještě obrovské nadšení.

„Před zápasem jsem nebyla přímo nervózní, ale nechtěla jsem jí to kazit. Hodně mi pomohlo, že jsme byly obě vyhecované. Od začátku jsme hrály dobře, Barča hodně pomáhá na síti a celkově to řídila. To mi hodně vyhovovalo,“ popisuje spolupráci Vondroušová.

„Myslím si, že si na kurtě rozumíme. Na jednu stranu jsme obě dvě jiný ale povahově něčím stejný,“ doplňuje devatenáctiletou kolegyni Barbora Strýcová.

Dvaatřicetiletá tenistka ještě nikdy s tak výrazně mladší spoluhráčkou na grandslamu nehrála. Teď mají za sebou úspěšnou premiéru, když vyřadily třetí nasazený pár a pravidelné účastnice Turnaje mistryň Dabrovská s Xu.

„Ono je hrozně těžké na něco takového navázat. Budeme se snažit udržet kvalitu, kterou jsme měly v tom zápase. I když to někdy nemusí vyjít, tak to musíme přebojovat. Jestli budeme v pohodě a budeme vyhecované, tak můžeme hrát velmi dobrý tenis,“ věří Strýcová.

Po světových jedničkách Siniakové a Krejčíkové je tady další český pár, který se na Australian Open může vyplatit sledovat.