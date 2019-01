Strýcová se chystá na Australian Open. ‚Je smutné, že naše generace končí,‘ říká

„Neříkám, že každý den je takový. Jsou dny, kdy na ten kurt nemám chuť jít a nemám chuť být v tom areálu a potkávat stále ty stejné lidi. Já už jsem ale tady a snažím se tomu dát maximum, abych pak sama za sebe měla dobrý pocit. To je pro mě hodně důležité. Také se snažím pořád se nějak udržovat. Už nejsem nejmladší,“ popisuje Barbora Strýcová pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barbora Strýcová před Australian Open

„Mám to tady hrozně moc ráda. Je to tu moc krásné. Je to jeden z těch nejlepších grandslamů,“ popisuje Strýcová svůj pohled na australský turnaj.

Pocity Barbory Strýcové dokazují i statistiky, ve Wimbledonu už sice dosáhla na čtvrtfinále, ale 17 singlových výher, které zatím v Melbourne vybojovala, na žádném jiném grandslamovém turnaji nenasbírala.

„To zázemí, které nám letos připravili, tak je takové úplně nové. Je to jako nový turnaj,“ všímá si novinek Barbora Strýcová, která bude na kurty chodit jako singlistka i jako deblistka, přestože se jí kvůli zdravotním problémům měnily spoluhráčky. Nejdřív se zranila Andrea Sestini-Hlaváčková, kterou nahradila Lucie Šafářová. Ale ani s touto tenistkou, která se měla v Melbourne rozloučit s kariérou, nemohla nastoupit.

„Bylo to takové složité. Měly jsme tady hrát s Luckou Šafářovou a zakončit tady její kariéru. Ona se ale na poslední chvíli zranila. Zavolala mi to ve čtvrtek a deadline byl v pátek. Jsem ráda, že jsem vůbec partnerku našla. Jsem ráda, že hraju s Markétou Vondroušovou. Je to hrozně fajn holka a zároveň naše mladá naděje. Na toho debla se těším,“ vyhlíží Barbora Strýcová zápasy s devatenáctiletou Markétou Vondroušovou, u kterých možná snáz zapomene na jinak smutné období s ohlašovanými konci profesionální kariéry tenistů, se kterými se potkávala už od svého dětství.

„Vnímám to hodně. Vnímám, že v podstatě ta moje generace pomalu, ale jistě končí. Je to smutný, protože jsme spolu všichni zažili spoustu zážitků a let na tenisech. Já jsem také jedna z nich. Nikoho to nemine, ale blíží se to. Já Vám neřeknu, kdy mně se to blíží. Zatím to neplánuji. Ale je to smutnější.“

Prozradila Barbora Strýcová, pro kterou začne Australian Open v pondělí ráno zápasem proti Julii Putincevové z Kazachstánu. Úvodní den grandslamového turnaje se ve dvouhrách představí i další čtyři Češi včetně Petry Kvitové a Tomáše Berdycha.