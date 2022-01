‚Bojování do úplného konce nám vyhrálo titul,‘ říkají Krejčíková se Siniakovou po Australian Open

Jste šampionky Australian Open, obrovská gratulace. Jak těžké to bylo?

Barbora Krejčíková: Bylo to velice náročné, jsem moc ráda, že jsme bojovaly do úplného konce a že ten poslední míček byl náš „winner“.

Ten míček byl hodně zvláštní, jak těžké bylo udržet nervy?

BK: Moc jsem nad nervy nepřemýšlela. Přišla s tím soupeřka, začala hrát tyhlety „kopce“. Já to mám od malička také docela v krvi, tak jsem jí to vracela zpátky stejně.

Kateřino, jakou budete mít vzpomínku na finálový zápas vy?

Kateřina Siniaková: Byl to hodně těžký zápas, hodně dlouhý. Jak říkala Bára, je super, že jsme tam zůstaly, bojovaly a dohrály každý míček, to nám tu trofej vyhrálo. Byl to boj, po takovém turnaji jsem moc ráda, že titul máme.

Vím, že je začátek sezony, a vy jste říkala, že jdete krůček po krůčku. Jak je teď ale lákavé to zkompletovat, když máte už všechny velké trofeje kromě té z US Open?

KS: Já jsem teď spíš ráda, že poletíme domů a odpočineme si, bylo to dlouhé. Strávím nějaký ten čas s rodinou a pak se budu připravovat na Dubaj a Dauhá, beru to takhle postupně.

BK: Můj plán je také odletět do Česka a být nějakou chvíli s rodinou. Vlastně i oslavit to, co se tady podařilo mně osobně i nám v deblu. A potom příprava na Dubaj a Dauhá.

Jaká je vzpruha do zbytku sezony odjíždět z Austrálie z titulem?

BK: Je to super, protože se nám to po těch letech, kdy jsme tu končily ve finále nebo v semifinále, konečně podařilo. Austrálie je pro mě skvělá, počtvrté v řadě si něco vezu domů! (smích) Mám obrovskou radost a už se těším na příští rok, až se sem vrátíme a budeme obhajovat.

Matematicky to ani jinak nešlo, v minulý letech jste postupně skončily v osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále...

KS: Fakt? To je skvělé, že to tak vyšlo, to jsem ani nevěděla. Je to obrovská radost. Austrálii mám také moc ráda a je skvělé, že si titul odvážíme.