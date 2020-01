Strýcová se Sie titul na Australian Open nezískaly. Babosové s Mladenovicovou podlehly 6:2 a 6:1

První nasazený pár Barbora Strýcová a Šu-wej Sie titul v ženské čtyřhře na Australian Open nezískaly. Finále ovládl 6:2 a 6:1 druhý nasazený pár turnaje Tímea Babosová s Kristinou Mladenovicovou. Praha 9:10 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistky Barbora Strýcová a Šu-wej Sie s trofejemi pro pár, který prohrál ve finále čtyřhry na Australian Open | Foto: Kin Hong-ji | Zdroj: Reuters

Zápas odstartovala podáním česká tenistka. Babosová s Mladenovicovou si při něm vypracovaly tři brejkboly a hned ten první využily. Ve čtvrté hře za stavu 1:2 prohrál první nasazený pár již 0:40, ale přes shodu dokázal tento gem získat a vyrovnat tak stav zápasu. Následující čtyři hry ovšem ovládl maďarsko-francouzský pár a ujal se tak i vedení 1:0 na sety.

Jsme zkušenější a více si rozumíme, zná Strýcová důvody úspěšné spolupráce se Sie Su-wej Číst článek

Na začátku druhého setu si Sie i Babosová udržely svůj servis. To bylo ale ze strany Strýcové a Sie vše. Ani jedna z nich nedokázala odservírovat svůj gem do vítězného konce. Strýcové se to dokonce v tomto zápase nepodařilo ani jednou.

Po setech 6:2 a 6:1 se tak z titulu raduje maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová. Vloni na Australian Open tato dvojice nestačila ve finále na pár Samantha Stosurová, Čang Šuaj. V roce 2018 ale ženskou čtyřhru ovládly, když porazily ruský pár Jekatěrina Makarovová, Jelena Vesninová 6:4 a 6:3.

V pondělí se změní také pořadí žebříčku WTA. Barboru Strýcovou z prvního místa sesadí její parťačka Sie Šu-wej, která se do čela žebříčku vrátí po téměř šesti letech.