I když nás všichni znají, zlepšujeme se a děláme jim to těžší, radují se deblistky po dalším titulu

Už posedmé dokázaly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková společně vybojovat grandslamový titul. V Melbourne se z druhého triumfu na Australian Open v řadě radují české deblistky po vítězství 6:4 a 6:3 nad Šuko Aojamovou a Enouo Šibaharovou z Japonska. Melbourne 11:33 29. ledna 2023

Je to první grandslamový titul, který jste dokázaly obhájit. Je to speciální?

Katřina Siniaková: Určitě to něčím speciální je. Jsem ráda, že se nám to znovu povedlo. Byla jsem nervózní, protože to chce člověk dotáhnout až do konce.

Barboro, už popáté za sebou přijedete z Australian Open s pohárem – podruhé jste vyhrála ženskou čtyřhru a už třikrát smíšenou. Co tomu říkáte?

Barbora Krejčíková: Je to asi země zaslíbená, titulově je to můj neúspěšnější grandslam. Mám z toho obrovskou radost, vím, kolik je za tím tvrdé práce. Je to náročné a ne každý to může dělat. Jsem ráda, jak to zvládám a jak to zvládají všichni kolem mě.

Vy máte, Kateřino, dohromady sedm grandslamových titulů. Třeba Pam Shriverová jich má dvacet. Je to pro vás výzva?

K. S.: Takhle se na to úplně nekoukáme. Člověk se soustředí na svou hru, a když jde do turnaje, tak chce zvítězit. Je skvělé, že je to sedmý grandslamový titul, ale myslím, že to takto nepočítáme. Pracujeme na sobě, chceme se zlepšovat v singlu i v deblu a je super, že se to daří. Když tam časem bude dvacítka, bude to krásné, ale nepřemýšlíme o tom.

Novak Djoković třeba taky takto přemýšlel, když měl třeba pět šest titulů...

B. K.: Snít o těch nejvyšších příčkách je správné, ale takto nad tím nepřemýšlím. Když přijde grandslam, tak to beru tak, že je to turnaj, kde chci hrát dobře a kde chci, aby se nám dařilo, a děláme s Kačkou a s celým týmem všechno proto, abychom měly tu nejlepší formu. To, že se nám takhle zadařilo už posedmé, je nádherné a doufám, že do budoucna přidáme další tituly. Kdybychom se někdy dostaly takto vysoko, bylo by to překrásné, ale to je daleko.

Jste dlouho pohromadě, deset let, to v dnešní době, kdy se vše rychle mění, jiný pár nedokázal. Přestože žijete každá svůj život, sejdete se na kurtu a funguje to. Čím to je?

K. S.: Jsem hrozně ráda, že to funguje, protože to není jednoduché. Singl je pořád priorita, každá se vracíme domů úplně jinam. Opravdu se sejdeme potom na kurtu a myslím, že když na sobě každá zvlášť pracujeme, tak se to pak projeví. I když nás všichni znají, stále se zlepšujeme a děláme jim to těžší a těžší. I proto to funguje, protože na sobě pracujeme a chceme být lepší a lepší.

Jaká je vaše největší motivace?

B. K.: Hrozně mě to baví. Strašně ráda hraju debl a jsem hrozně ráda, že se nám s Kačkou takhle daří. A i když spolu třeba delší dobu nehrajeme, stačí nám jeden zápas a zase se do toho dostaneme. Hrozně si toho vážím a nemůžu říct, že je nějaký strop, u kterého si řeknu, že to je konec.