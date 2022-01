Nadal si loni sáhl na dno a kvůli zranění zvažoval konec kariéry. Nyní se stal tenisovým rekordmanem

Stálo ho to neuvěřitelné množství úsilí, ale odměna byla sladká. Ve chvíli, kdy španělský tenista Rafael Nadal porazil ve finále Australian Open svého ruského soupeře Daniila Medveděva, upustil raketu a svůj široký úsměv se snažil skrýt v dlaních, jakoby nemohl uvěřit, že to dokázal. A není divu. Než dosáhl na rekordní 21. grandslamový titul a zapsal se do historie, sáhl si Nadal na dno a přemýšlel i o konci kariéry. Melbourne (Austrálie) 13:36 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafael Nadal s trofejí pro vítěze Australian Open | Foto: Joel Carrett | Zdroj: AAP/Reuters

Grandslamový titul, tedy triumf na jednom ze čtyř nejprestižnějších turnajů – Australian Open, US Open, French Open a Wimbledonu – si mohl Nadal po jednadvacáté připsat už před rokem.

Na loňskou sezonu ale španělský tenista zřejmě nebude vzpomínat v dobrém, ačkoliv se díky ní možná mentálně i fyzicky připravil na jeden z nejlepších výkonů v kariéře.

Na loňském Australian Open rodák z Mallorcy nezvykle ztratil dobře rozehraný zápas se Stefanosem Tsitsipasem a skončil ve čtvrtfinále. Na French Open se představil v lepším světle, ale do cesty k rekordní metě se mu v semifinále postavil Novak Djoković. Pro „antukového krále“ šlo o teprve třetí prohru na Roland Garros v kariéře.

Srbský tenista navíc ukořistil svůj 19. grandslam a Nadalovi, který jich měl stejně jako Švýcar Roger Federer, se v historických tabulkách nebezpečně přiblížil.

Něco bylo špatně. Španělovi se na menších turnajích nedařilo, z některých se kvůli problémům s levou nohou odhlašoval.

Konec kariéry?

„Taková rozhodnutí nikdy nejsou lehká, ale poradil jsem se s týmem a dal jsem i na to, co mi říká tělo,“ uvedl španělský tenista poté, co oznámil, že se nezúčastní Wimbledonu a olympijských her v Tokiu. Zranění nohy ho nakonec vyřadilo ze hry na dlouhých šest měsíců.

„Prošel jsem si hodně těžkými momenty. Dlouho jsem nemohl vůbec trénovat. Někdy jsem to vydržel 20 minut, někdy 45 minut, někdy nula. Bylo v tu chvíli hodně těžké představit si, že hraji proti těm nejlepším. Říkal jsem si, že je možná čas se rozloučit,“ sdělil médiím Nadal na letošním australském grandslamu.

Přiznal také, že ho noha bude limitovat zřejmě až do konce kariéry.

Pouze u televize tak sledoval, jak Djoković uzmul další titul a vyrovnal Nadalovu sbírku grandslamových trofejí. Pomyslný mečbol ale srbský tenista nevyužil, ve finále US Open prohrál s Medveděvem.

Faktor Djoković

Nadal se fanouškům po dlouhé době představil až v prosinci. V exhibici ale nepřesvědčil a nestačil na Brita Andyho Murrayho. A pokud komplikací nebylo málo, v Abú Zabí se nakazil koronavirem. Onemocnění ale stihl překonat a nakonec potvrdil účast na Australian Open.

Ačkoliv se Španěl vracel po dlouhé pauze, média viděla australský šampionát jako ideální příležitost, jak se může s Djokovićem napřímo utkat o 21. titul z velkého turnaje.

Situace kolem neočkovaného Djokoviće ale nabrala nečekané obrátky. Světové jedničce sice byla udělena výjimka pro účast na turnaji, australská vláda ale nakonec Djokovićovi zakázala vstup do země a vyhostila ho. Absence favorita sice Nadalovi přišla vhod, čekala ho ale ještě spousta práce.

Australský comeback

Španěl však v pětatřiceti letech předváděl v Melbourne dechberoucí výkony a zaslouženě se probojoval do finále. Přesto v něm nebyl podle mnohých favoritem. Rus Medveděv během cesty turnajem totiž hrál patrně svůj nejlepší tenis a brousil si zuby na to, že po Djokovićovi uzme šanci na rekord i další hvězdě.

Nadal ve finálové více než pět hodin dlouhé bitvě tahal v prvním setu za kratší konec, na jeho straně ale stálo publikum. „Rafa“ je i díky své povaze miláčkem davů, což se o impulzivním Medveděvovi říct nedá. Na pokraji svých fyzických i psychických sil nakonec Rusa porazil.

„Je to určitě ten největší comeback mé kariéry,“ prohlásil po finále. Dost možná ale nemluvil jen o zápase s Medveděvem, ale o celém uplynulém roce. Během šesti měsíců se totiž dostal od myšlenek o konci kariéry k přepsání tenisové historie.