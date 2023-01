Věřil jsem, že tenis hrát umím. Nesmím usnout na vavřínech, říká Lehečka po postupu do čtvrtfinále

Tenista Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále Australian Open. V Melbourne porazil Kanaďana Felixe Augera-Aliassima 3:1 na sety a v příštím kole se utká s vítězem duelu mezi Stefanosem Tsitsipasem a Jannikem Sinnerem. Právě svého soupeře si mohl prohlížet na velké obrazovce na terase vedle arény Roda Lavera během rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Melbourne 13:07 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka přišel během zápasu jen jednou o své podání | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Jaké je koukat se v televizi na zápas Tsitstipase se Sinnerem? S jedním z nich se potkáte.

Je to zajímavé. Jsem moc rád, že se mi to dneska povedlo a teď si budu užívat pocit, že se můžu dívat na svoje soupeře. Oba dva to jsou skvělí hráči, a ať to dopadne jakkoliv, myslím, že to bude skvělé utkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jiřího Lehečku po postupu do čtvrtfinále Australian Open

Budete opět hrát na velkém kurtu. Když hráč začíná, tak se na něj dostane, když narazí na nějakou hvězdu nebo domácího hráče, ale vy jste si to vybojoval. Jak se s tím žije?

Je to o to lepší. Přece jen hrát na těch velkých kurtech je hezčí, když si to vybojuju, než hrát tam s někým domácím, i když to nemyslím nějak zle.

Jsem hlavně rád, že se mi povedlo hrát s těmi nejlepšími, porazit je a vybojovat si účast na těch velkých kurtech. Doufám, že i další zápas bude na velkém kurtu a moc se na to těším.

Porazil jste tady dva vítěze turnajů ATP 1000. V 1. kole Bornu Čoriče a potom Camerona Norrieho. Teď navíc Felixe Augera-Aliassima. Co bylo zatím nejtěžší?

Těžko se to hodnotí. Každý hráč má něco specifického a žádný ze zápasů nebyl jednoduchý. První zápas jsem hned hrál proti nasazenému Čoričovi, který je výborný od základní čáry. Druhý zápas byl proti nepříjemnému Eubanksovi, který má dva metry a servíruje jako zvíře.

Poté mě čekal Norrie, se kterým jsem předtím dvakrát prohrál a teď výborně servírující a solidní Auger-Aliassime, takže se to těžko hodnotí.

Nějtěžších bylo asi těch pět setů s Norriem, protože to byla velikánská bitva, ale tím nechci snižovat ostatní zápasy, protože dnes si myslím, že jsme taky hráli na solidní úrovni. Proti Augerovi-Aliassimovi to možná bylo tenisově i lepší než s Norriem. ‘

Objevil jste v sobě něco nového, na co jste pyšný?

Asi ne. Vždycky jsem věřil, že umím hrát dobrý tenis. Spíš jsem čekal na první impulzy, aby se to ve mně mohlo probudit. Ale už na United Cupu nebo Next Gen ATP Finals jsem si říkal, tenis hrát umím, tak jen abych poskládat ty detaily, aby to dávalo herní smysl.

Takže nemáte konkrétní moment?

Nic konkrétního asi ne. Tenhle je výsledek více věcí, hlavně naší poctivé práce. Rozhodně se budeme snažit v tom pokračovat a dělat takové věci dál. Hlavně nesmíme usnout na vavřínech.

Lidé v Česku vstávají na vaše zápasy a možná i ponocují. Způsobil jste pořádný poprask. Co to s vámi dělá?

Vím, že rodiče a známí si přivstali a jsem za to moc vděčný, když vidím, že mi lidi fandí. Když si užívají moje zápasy, tak to pro mě moc znamená a nic není víc. Samozřejmě je vždycky důležité hrát pro sebe, abych z toho měl radost, ale když už pro někoho hrát tak pro lidi doma, co mi fandí.