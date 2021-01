Veselý deset let po juniorském titulu v Melbourne: Motivoval mě, některé sny ale zůstaly nenaplněné

Mnozí si to přáli a mnozí to předpovídali. Tenista Jiří Veselý měl být hráčem, který jednou ve světové špičce nahradí grandslamového finalistu a dvojnásobného daviscupového šampiona Tomáše Berdycha. Juniorskou kariéru měl Veselý výjimečnou a přesně před deseti lety získal na Australian Open v Melbourne titul ve dvouhře. Melbourne 10:29 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý v roce 2011 | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: Český rozhlas

„Vzpomínám na tu dobu velice rád. Z mého pohledy to byly velice úspěšně časy, podařilo se mi vyhrát hned první grandslam roku 2011 a díky tomu triumfu jsem udržel pozici juniorské světové jedničky po celý rok,“ vypráví Radiožurnálu Jiří Veselý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před deseti lety získal tenista Jiří Veselý titul na juniorském Australian Open. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Sedmadvacetiletý tenista se teď na místě připomínaného činu připravuje na své sedmé Australian Open mezi dospělými. „Triumf mi ukázal, že na to mám a že jsem ve svém ročníku mezi nejlepšími. Motivovalo mě to do další práce.“

A to tak, že byl ve své době nejmladším tenistou v elitní stovce. V roce 2013 byl při Turnaji mistrů v Londýně vyhlášený Hvězdou zítřka a přál si na stejném místě zazářit i jako hráč.

Leckdo mu to i předpovídal, třeba zkraje roku 2015 získal v Aucklandu první titul na okruhu ATP, a hvězdný Australan Pat Cash o něm krátce na to v Melbourne Radiožurnálu řekl, že je se svými zbraněmi, masivním servisem a „celodvorcovým“ tenisem opravdu jedním z hráčů budoucnosti.

Co děláme na pokoji, nikdy nenahradí kurty, popisuje Benčičová z Austrálie přípravu tenistů v izolaci Číst článek

To se zatím tolik nepotvrdilo. Přestože byl nějakou dobu na podobné úrovni s Rakušanem Dominikem Thiemem, se kterým se porovnával pravidelně od dětských turnajů, tak už tak velký skok jako šampion loňského US Open a třetí hráč světa neudělal. Veselý často zápasil se zdravotními problémy a také ho dlouho svazovala pozice lídra daviscupového týmu.

V žebříčku byl nejvýš 35. a nyní jako 69. tenista světa o své dosavadní kariéře říká: „Dá se hodnotit ze dvou úhlů pohledu. Vnímám ji ale spíše kladně. Až na jedno přerušení jsem nepřetržitě osmým rokem v první stovce. Některé cíle a sny zatím zůstaly nenaplněné, ale věřím, že jsem stále ještě relativně mladý a mám před sebou několik let. Rád bych se v nejbližší době vrátil do první padesátky a také bych se chtěl více prosadit na grandslamech,“ přál by si Jiří Veselý.

Vylepšovat své postavení může začít už od tohoto víkendu během několikatýdenního australského tenisového léta.