Zdolala světovou jedničku i australskou výheň. ‚Myslela jsem, že omdlím,‘ přiznala Muchová

Tenistka Karolína Muchová zažívá nejúspěšnější grandslamový turnaj kariéry. Po dalším obratu a výhře nad světovou jedničkou a domácí hvězdou Ashleigh Bartyovou postoupila do semifinále Australian Open, ve kterém se hned ve čtvrtek utká s Američankou Jennifer Bradyovou. Proti Bartyové přitom zažívala krušné chvíle. „Tak v polovině prvního setu jsem se začala cítit docela špatně, motala se mi hlava," popisovala v rozhovoru pro Radiožurnál. Od zpravodaje z místa Melbourne 7:34 17. února 2021

Po zápase jste seděla na lavičce a měla na sobě velkou „flákotu“ ledu. Co jste v tu chvíli cítila?

V utkání jsem se necítila moc dobře, takže jsem se každou přestávku snažila na sebe dát led, který mi pomáhal a cítila jsem se po něm lépe.

Po zápase jsem samozřejmě cítila úlevu, radost a všechny emoce dohromady. Ale zároveň jsem chtěla být pryč z kurtu a lehnout si nebo cokoliv, abych se dostala trochu do klidu.

V zápase jste prožívala těžké chvilky – nepříznivý stav, zdravotní potíže... Co se stalo a co jste udělala pro to, abyste mohla bojovat dál?

Tak v polovině prvního setu jsem se začala cítit docela špatně, motala se mi hlava. Chtěla jsem si zavolat fyzia už dřív, ale popravdě to dělám dost nerada.

Nakonec jsem se dostala do stavu, že jsem si myslela, že omdlím. Takže mě odvedli z kurtu, zchladili mě, což mi pomohlo, a i když jsem se pořád necítila nejlépe, tak to vyšlo. Snažila jsem se hrát kratší výměny, abych tolik neběhala, protože bylo fakt teplo.

V úterý jste měla během volného dne v plánu trochu vypnout, ale teď vás čeká zápas nezvykle hned další den. Jak se budete připravovat?

Je to těžké. Půjdu zregenerovat, pokusím se najíst, jít brzy spát a dostat se do co největší pohody na zítřek.

Jak vítáte zprávu, že by se mohli do ochozů vrátit fanoušci? Proběhly zprávy, že by jich mohlo do hlediště až dvanáct tisíc.

To by bylo určitě super, změnilo by to celkovou atmosféru na kurtě. Byla bych jenom ráda.

Na začátku roku jste byla v Abú Zabí v izolaci kvůli opatřením proti koronaviru. Napadlo by vás v tu dobu, že zažijete takové Australian Open?

Nad tím jsem ani nepřemýšlela, protože nebylo jisté, jestli sem vůbec odletím. Takže nemůžu říct, že mě to napadlo, ale je to skvělé, jsem za to moc ráda.