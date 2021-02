Muchová není úplně fit, přesto prošla v Melbourne do druhého týdne. Plíškové se po zápase omluvila

V úvodu sezony zdolávala jednu překážku za druhou. Kvůli koronavirové nákaze přišla postupně o trenéry a sama skončila v izolaci na dobře rozehraném turnaji v Abú Zabí. Z dalšího turnaje odstoupila kvůli potížím s břišním svalem, ale teď zažívá lepší časy. Karolína Muchová porazila ve 3. kole Australian Open kamarádku Karolínu Plíškovou a postoupila do osmifinále. V rozhovoru pro Radiožurnál přiznala, že je ráda, že má nepříjemný duel za sebou. Melbourne 8:48 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Muchová | Foto: JAIMI JOY | Zdroj: Reuters

Co jste si řekly po zápase u sítě?

Kája mi popřála hodně štěstí do dalšího boje. Já jsem se jí omluvila, což je hodně zvláštní, ale bylo to takové nepříjemné.

Takže cítíte po takovém utkání i úlevu, že už je to za vámi?

Určitě ano. Je to prostě sport, naše práce, musíme to tak brát.

V zápase byly různé zvraty, tak jaký byl z vašeho pohledu?

Bylo to od obou hodně nervózní. Výkon nebyl nejlepší ani z jedné strany a bylo to hodně o tom, kdo zůstane mentálně v zápase.

Jaké máte ohlasy z domova? Včera se zadařilo i vašemu otci, který působí jako asistent trenéra u fotbalistů Slovácka.

Viděla jsem, že včera vyhráli. U nás je noc, takže jsem ještě neměla čas se s našimi spojit, i když se určitě koukali. V mobilu už mám několik zpráv, ale ještě nebyl čas se na ně kouknout.

Hecujete se v rodině navzájem? Slovácko má teď podobnou sérii bez prohry jako vy.

To zas ne. Spíš si jen popřejeme hodně štěsti, fandíme si navzájem.

Jaký je výhled do dalšího týdne, máte stále dost sil? Přece jen jste měla v posledních dnech i zdravotní potíže...

To je pořád stejné, nejsem stoprocentní. Ale snažím se najít cestu, jak vyhrát, i když nemůžu hrát úplně naplno. Trochu mě to mrzí, ale snažím se to na kurtu nevnímat. Zatím to funguje.

Berete to i jako zadostiučinění po těch problémech na začátku sezony?

Dalo by se to tak říct, je to určitá náplast. Je to dobrý pocit i to zní dobře, když jste v druhém týdnu grandslamu.

Takže vám v tuto chvíli ani nemusí tolik vadit, že se znovu hraje před prázdnými tribunami?

Včera ráno jsem se vzbudila a říkala jsem si, že budu hrát s Kájou, konečně budu v nějaké velké aréně, přijde dost lidí... Za pár hodin nám ale přišla zpráva, že nebude nikdo. Už bez diváků ale hrajeme nějakou dobu, takže to není nic nového. I když jsem včera večer trochu záviděla, když jsem koukala na zápas Kyrgiose s Thiemem. To byl plný kotel.

Připravovala jste se na to nějak speciálně?

Určitě ano, i když první zápasy jsem hrála spíš na menších kurtech, kde moc lidí nebylo. Loni na US Open jsem si už ale vyzkoušela hrát i na prázdných větších stadionech. Zvykám si na to nerada, ale už to není nic nového.