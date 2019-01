Je připravená vyhrát grandslam, říká o Karolíně Plíškové její trenérka Martínezová

Nejlepším českým tenistkám se zatím daří na grandslamovém Australian Open. Suverénní výkony tam podává turnajová osmička Petra Kvitová, která prošla bez ztráty setu do třetího kola. A napodobit ji může také Karolína Plíšková, další z favoritek v Melbourne. Plíšková se zatím cítí v pohodě i díky práci španělské trenérky a někdejší wimbledonské šampionky Conchity Martínezové. Melbourne 22:13 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Vidět šťastnou Karolínu Plíškovou na kurtu, to je hlavní cíl celého týmu, do kterého Conchita Martínezová patří od loňského US Open. S Renae Stubbsovou se podle potřeby střídá u české tenistky a kvůli práci australské trenérské kolegyně pro televizi na ni vycházejí grandslamové turnaje.

„Každý má některé věci jinak, i když cíl je samozřejmě stejný. Renae je třeba trochu aktivnější na sociální síti, Conchita je zase taková, že nedaruje balon, a byla taková i v době, kdy hrála. Každý má něco trochu jiného. Conchita je na mě hodně pedant, nenechá mě, abych zahrála špatně nebo vypustila jediný míček. Přesně to myslím potřebuju,“ říká Karolína Plíšková a Conchita Martínezová dodává, na čem konkrétně se snaží všichni společně pracovat.

„Pracujeme na tom, aby vydržela být agresivní celý zápas. Na pohybu, na přechodu k síti a aby víc střídala údery. Má už tak dobrou hru, ale hrála stále ještě agresivněji,“ říká Conchitová.

„Je taková, že tomu dává tisíc procent. Má pár cvičení, která jsem úplně nehrála. Je to takový intenzivní španělský dril,“ přiznává Karolína Plíšková.

Conchita Martínezová takto před časem trápila i svou krajanku, Španělku Garbini Muguruzaovou a pomohla ji ke grandslamovému titulu. Teď věří, že může zažít podobnou radost i s českou tenistkou.

„Je připravená. Samozřejmě, že je připravená vyhrát grandslam. Je schopná porazit kohokoliv. Byla už světovou jedničkou, hrála grandslamové finále. Samozřejmě můžete vyhrát i prohrát, ale jestli se ptáte, jestli to může dokázat, tak ano,“ myslí si Conchita Martínezová.

Teď na Australian Open čeká Karolínu Plíškovou teprve boj o postup do třetího kola, ve čtvrtek v jednu hodinu ráno nastoupí k utkání proti Američance Brengleové.