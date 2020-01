Stále si ho připomínám, i když to jsou junioři, říká o svém jediném grandslamovém titulu Plíšková

V roce 2010 v Melbourne nechybělo moc a fanoušci mohli vidět hrát obě sestry Plíškovy proti sobě ve finále. Do zápasu o juniorský titul ale tenkrát prošla jen Karolína, která pak semifinálovou přemožitelku Kristýny, Britku narozenou v Melbourne Lauru Robsonovou, celkem hladce porazila. Melbourne 17:08 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

„Vzpomněla jsem si na to, byl to můj první Grand Slam. Všechno bylo úplně nové, vůbec jsem netušila, že bych mohla vyhrát. Ani jsem o tom nesnila. Se sestrou jsme skoro nikdy žádné juniory nehrály. Tohle byl první a rovnou Australian Open. Stále si ho připomínám, i když to jsou junioři,“ přiznala pro Radiožurnál Karolína Plíšková, že myslí na svůj deset let starý a zatím poslední grandslamový titul.

Od té doby se toho stalo hodně, ale události v roce 2010, kdy pro změnu Kristýna vyhrála juniorku Wimbledonu, pro obě dvojčata dost znamenaly.

„Byla to šipka, že děláme některé věci dobře a že jsme na správné cestě. Ale myslím, že jsme začaly hrát ‚ženské‘ příliš brzy a neměly jsme na tyto turnaje ani psychickou, ani fyzickou sílu. Na druhou stranu nám daly kuráž. Měly jsme nahraných spoustu těžkých zápasů proti lepším, starším hráčkám,“ řekla Karolína Plíšková, která se po nějaké době začala své sestře Kristýně žebříčkově vzdalovat.

Na US Open v roce 2016 poprvé prošla přes třetí kolo Grand Slamu, tehdy skončila až jako poražená finalistka. A od té doby nepřetržitě jezdí na turnaje jako jedna z favoritek s těmi nejvyššími cíli.

Vyhrát Grand Slam mezi ženami se jí ale ještě nepovedlo. Nyní bude mít první pokus s trenéry, které nedávno přivedla do svého týmu. Těmi jsou Venezuelan Daniel Vallverde a kamarádka Plíškové Olga Savčuková z Ukrajiny.

„Přijde mi, že si všechno sedlo,“ pochvaluje si Karolína Plíšková obměněný tým, se kterým se před týdnem v Brisbane radovala z titulu.

O ten větší, mezi tenisty nejrespektovanější, by ráda bojovala i na začínajícím Australian Open. Ale už v prvním kole ji čeká nebezpečná soupeřka, vítězka Turnaje mistryň v ženském deblu i fedcupová šampionka z konce minulého roku Francouzka Mladenovicová.