Zatím se nám daří být pozitivní, pochvaluje si Plíšková tým před vstupem do Australian Open

Do Australian Open vstoupí jako jedna z velkých favoritek. Turnajovou sedmičku Karolínu Plíškovou povzbudil nedávný titul v Brisbane i to, jak to v celém týmu funguje. Před svým prvním zápasem v Melbourne se česká tenistka snaží zůstat v klidu a čekání na úvodní grandslamový duel sezóny si zpestřila třeba i návštěvou kasina. Melbourne 16:42 14. ledna 2019

Karolína Plíšková na turnaji v Brisbane. | Foto: Patrick Hamilton | Zdroj: Reuters

„Ruleta mě hrozně baví, je to takový adrenalin. Mám asi osm čísel, která dávám furt,“ řekla Radiožurnálu Karolína Plíšková.

Zatím se nám daří být pozitivní, pochvaluje si Plíšková svůj tým před vstupem do Australian Open

Zřejmě jen v těchto výjimečných případech spoléhá šestadvacetiletá tenistka pouze na štěstí. Jinak se mu totiž po celou profesionální kariéru snaží chodit co nejvíc naproti a neustále hledá, jak by se zlepšovala.

Kvůli tomu také v posledních letech dost měnila trenérský tým, ale na ten současný s českým manželem a manažerem, chorvatským kondičním koučem, španělským fyzioterapeutem, českým specialistou na dýchání a dvěma herními trenérkami ze Španělska a Austrálie nedá dopustit.

„Zatím se nám daří být pozitivní. Vybrala jsem si ty lidi kolem sebe, aby ta pozitivnost byla trošku větší. Tohle je dobré,“ pochvaluje si Karolína Plíšková svůj tým.

Mezinárodní partu se snažila ještě utužit během předsezonní přípravy na Tenerife, největším z Kanárských ostrovů. Vůbec poprvé se v této fázi roku vyhnula české zimě a také toto rozhodnutí si zpětně pochvaluje.

„Je to asi jediné delší období, kdy můžeme být doma s rodinou, ale řekla jsem, že to chci letos prostě zkusit, protože každý rok jsem byla nemocná a odjížděla jsem unavená a necítila jsem se úplně dobře. Letos jsme řekli, že chceme zkusit něco jiného. Sice to trvalo asi patnáct sezon, než mi to došlo, ale jsem ráda, že jsem na to vůbec přišla,“ říká Plíšková.

A zřejmě i to mělo vliv na dobrý vstup do sezony, díky kterému se teď cítí Karolína Plíšková před úvodním grandslamovým turnajem komfortněji.

„Myslím, že začátek je hodně důležitý. Zaprvé mít nějaké zápasy po pauze, protože ty dva měsíce jsou bez zápasu. I kdybych nevyhrála turnaj v Brisbane a nehrála dobře ani tady, tak bych se do toho dostala, během roku je hodně turnajů, ale začít dobře je dobrý základ,“ těší Karolínu Plíškovou, která do Australian Open vstoupí jako turnajová sedmička a jedna z hlavních favoritek v úterý v jednu hodinu ráno. Její soupeřkou bude krajanka Karolína Muchová.