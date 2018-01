Nadějný start, rychlý konec. Karolína Plíšková ve čtvrtfinále Australian Open vypadla s Halepovou

„Nebyl to můj nejlepší začátek, ale věděla jsem, že ten zápas můžu restartovat. Začala jsem hrát svůj tenis a to se vyplatilo,“ řekla po utkání v rozhovoru na kurtu semifinalistka Australian Open Simona Halepová po výhře nad Karolínou Plíškovou 6:3 a 6:2.

Karolína Plíšková chtěla v sedmém vzájemném zápase vnutit rumunské světové jedničce svou hru, dařilo se to jen v prvních minutách v aréně Roda Lavera.

Šestá nasazená Češka rychle získala brejk a vedla 3:0, pak se jí přestalo dařit. Naopak Halepová začala dobíhat i zdánlivě nechytatelné míče a rychle přecházela do útoku.

„Těžko říct, nějak to proti ní neumím. Cítila jsem se dobře, i začátek byl dobrý a myslela jsem si, že by to mohlo jít. Umím hrát o hodně horší zápasy, ona má ráda mojí hru, prostě jí to sedí,“ řekla po zápase Radiožurnálu Plíšková.

Během následující půlhodiny Rumunka vyhrála devět her v řadě, získala tak nejen první set, ale také rozhodující náskok 3:0 ve druhém. Plíšková se za celou druhou sadu nedostala k jedinému brejkbolu, naopak po hodině a deseti minutách dvojchybou darovala Rumunce první mečbol a v další výměně poslala míček do sítě.

„Přežila jsem tu těžké zápasy, tak jsem se cítila dobře a uvolněně. Dostala se do zóny, kdy mi vracela první servis, já se nemohla dostat do tlaku, na který jsem zvyklá,“ zhodnotila Plíšková svůj poslední zápas na letošním Australian Open.

Světová jednička Simona Halepová postoupila do svého prvního seniorského semifinále Australian Open, kde ji čeká bývalá světová jednička Angelique Kerberová.

Dvouhra Australian Open - čtvrtfinále:

Halepová (1-Rum.) - Karolína Plíšková (6-ČR) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Vesninová, Makarovová (2-Rus.) - Beguová, Niculescuová (10-Rum.) 6:4, 6:3, Mladenovicová, Babosová (5-Fr./Maď.) - Sie Šu-wej, Pcheng Šuaj (8-Tchaj-wan/Čína) 6:4, 6:2.