Po tom všem, čím jsme si tu prošly, je závěr pěkný, shodují se Siniaková a Krejčíková po finále deblu

Potřetí hrály společně grandslamové finále a až teď zažily jaké to je, když zápas o titul nevyjde. Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na Australian Open podlehly belgicko-běloruské dvojici Elise Mertensová, Aryna Sabalenková ve dvou setech a na slavnostním ceremoniálu braly tu menší trofej. Melbourne 14:05 19. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková s trofejemi za finále na Australian Open | Foto: Kelly Defina | Zdroj: Reuters

Pocit porážky sice ještě po finále grandslamu nezažily, ale Barbora Krejčíková se na to celkem brzy snažila dívat z té lepší stránky. „Bylo vidět, že prostě hrály líp. Nepředvedly úplně suprový výkon, ale tak se to někdy sejde. Já to beru pozitivně, máme hezkou trofej,“ říká pro Radiožurnál Krejčíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reakce Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové po prohraném finále Australian Open si můžete poslechnout v příspěvku Jaroslava Plašila

Vždyť hned po příletu do Austrálie musely s Kateřinou Siniakovou do tvrdé čtrnáctidenní karantény bez možnosti tréninků. Sotva jim skončila, začaly společně vítězit. Nejdřív ovládly menší turnaj v Melbourne a teď dlouho vyhrávaly i na tom grandslamovém.

„Dneska nebyl náš den, holky hrály líp. Jsem ale také ráda, že jsme došly tak daleko. Máme titul z předchozího turnaje a po tom, čím vším jsme si tu prošly, karanténou a stresem okolo, tak je závěr určitě pěkný,“ popisuje Siniaková, která má na rozdíl od Barbory Krejčíkové dohráno.

„Bára ještě musí vyhrát a pak se půjdeme odměnit,“ líčí Siniaková, která už má na Australian Open dohráno. „Vím přesně co si dám. V pauze mezi turnaji jsem zjistila, že tu mají burger s hranolky, takže mám jasnou představu, kam půjdu po finále mixu,“ doplňuje s úsměvem Krejčíková, jak se tenistky po konci turnaje odmění.

Krejčíková se Siniakovou na titul z Australian Open nedosáhly, ve finále prohrály po dvou setech Číst článek

Pokud ve finále mixu společně s Američanem Rajeevem Ramem zvítězí, bude od znovuzavedení smíšené čtyřhry na grandalamech v osmdesátých letech první tenistkou, která dokázala v této soutěži na jednom místě triumfovat třikrát po sobě.

„Doufám, že se nám zadaří. Moc bych si to přála. Myslím, že asi před zápasem nebudu moc spát,“ přiznala Barbora Krejčíková.