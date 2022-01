‚Budeme jim nutit naši hru.‘ Krejčíková se Siniakovou vyhlíží na Australian Open semifinále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily do semifinále ženské čtyřhry Australian Open. „Snažily jsme se, aby to bylo rychlé,“ řekla Radiožurnálu po středečním vítězství Krejčíková. Turnajové jedničky porazily americko-australskou dvojici Dolehidová, Sandersová 6:2, 7:6 a v dalším kole je čekají Belgičanka Mertensová a Ruska Kuděrmětovová, která loni ve dvojici s krajankou Vesninovou vyřadila český pár ve Wimbledonu. Melbourne 12:18 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turnajové jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

Jste semifinalistky v Melbourne potřetí za sebou. Jak si toho, Kateřino, vážíte a jak těžký to byl zápas?

Jsem určitě moc ráda, že jsme v semifinále. Byl to těžký zápas a myslím si, že jsme to zvládly dobře. Tlačily jsme je a i když dobře servírovaly, pořád jsme se držely. Bylo super, že jsme to zvládly ve dvou setech.

Barbora Krejčíková nastoupila do debla po vyřazení ze singlu. Báro, jak vám je teď? Včera jste zmiňovala, že to nebylo úplně ideální...

Je mi určitě lépe. Jsem ráda, že jsme zahrály dobře a že tam bylo z mé strany více energie. Budeme hrát semifinále, což je určitě super výsledek. A věřím, že to ještě není konečná.

Přišla jste už na to, čím ty včerejší problémy mohly být?

Vím, čím to bylo, ale jak už jsem říkala, nebudu to rozebírat. Věřím, že každým dnem to bude lepší.

Katko, teď vás čekají dvě velmi dobré singlistky Mertensová a Kuděrmětovová, které máte co oplácet. Berete to i jako odvetu za Wimbledon?

Další těžký zápas. Jsou to určitě dobré hráčky, ale budeme chtít předvést náš výkon. Když budeme ty aktivní a budeme je tlačit, věřím, že to zvládneme. Jsme dobře sehrané a s tím půjdeme na kurt, ať už na druhé straně stojí kdokoliv.

Báro, když tam jsou dvě singlistky, je to v něčem složitější nebo jiné?

Jsou sice singlistky, ale obě hrají dobře debly a mají i dobré výsledky. Budeme se snažit jim nutit naši hru, aby se hrálo podle našich pravidel. Věřím, že předvedeme dobrý výkon, že se v pavouku zase posuneme dál.

Po delší době přišly do areálu mraky, jaká to byla pro vás, Kateřino, zpráva?

Bylo to hodně znát, jestli je to sluníčko venku. Bylo to příjemné.

Báro, vy se tady radujete. Takže úleva?

Pro mě určitě. Navíc to dobře vyšlo, že jsme šly hrát později, než jsme měly, protože si to kluci před námi protáhli. Mně to určitě pomohlo. I na kurtu jsme se snažily, aby to bylo rychlé. Myslím si, že jsme to zvládly velice dobře.