‚Vše je tak, jak má být.‘ Krejčíková hodnotí úvodní duel na Australian Open, hektický program zvládá

První duel na grandslamu odehrála česká tenistka v nové Show Court aréně, která se otevřela těsně před startem turnaje.

„Moc se mi to líbilo, já mám ráda tyhle velké arény, když na takových velkých kurtech můžu hrát zápasy. Takže jsem moc ráda, že mě tam pořadatelé dali a že jsem zahrála dobře,“ pochvalovala si pro Radiožurnál olympijská vítězka ze čtyřhry.

I přes hektický program zatím žádné problémy nehlásí. „Zvládám to dobře. Myslím si, že jsem dobře připravená a že je všechno tak, jak má být. A jsem ráda, že jsem v Sydney odehrála hodně zápasů, které mi pomůžou i tady.“

Krejčíková byla naposledy nenasazená v Paříži. Od té doby figurovala ve Wimbledonu, na US Open i aktuálně na Australian Open v roli nasazené hráčky. Jak to rodačka z Ivančic u Brna zvládá?

„Líbí se mi to. Nevadí mi, že jsou na mě kladené vyšší nároky. Spíš naopak, mám ráda takové výzvy, u kterých vidím, jestli to vládnu nebo ne. A čím víc zápasů vyhraju, tím výš budu.“

V loňském roce oproti letošnímu nemohla česká jednička pořádně trénovat a musela naskakovat do zápasů rovnou z karantény.

„Je to rozdíl, ale na loňský rok vzpomínám s úsměvem. I přesto, že jsme byli zavření, tak se loňský turnaj velice vydařil, takže mám jen ty pozitivní vzpomínky. Snažím se na to dívat pozitivně, že mi to dodalo nové zkušenosti. A tím mě to posunulo jak po tenisové stránce, tak po té mentální. Co se mělo stát, to se stalo a jede se dál.“