Dva tituly a osmifinále grandslamu. Lehečkovi se v Austrálii daří, pochvaluje si podmínky i termíny

Jméno Jiřího Lehečky v Melbourne zaznívalo už v roce 2019. Na malých dvorcích, mimo hlavní scény. Ale už v té době bylo zřejmé, že se na kurtu pohybuje velký talent. Jiří Lehečka tenkrát dorazil na juniorku Australian Open jako čerstvý vítěz prestižního turné v nedalekém Traralgonu, který v dávnější minulosti vyhráli i velké osobnosti světového tenisu.

„Když jsem se díval na ta jména, co tam vyhrála, tak to byl Roger Federer, Nick Kyrgios. Byla tam velice zajímavá jména, takže už to beru trošku jako poctu, že jde vidět, že ti velikáni tady tyhle turnaje hráli,“ vyprávěl tehdy šéf juniorské výpravy Michal Navrátil, který trénuje Jiřího Lehečku dodnes.

Český tenis tehdy vyhlížel možné nástupce Tomáše Berdycha a právě Lehečka ho v lecčem připomínal.

„Hodně lidí na mě ukazuje, když ho teď tady viděli za ty dva turnaje. Že je podobný i tou hrou, že je hodně agresivní. Sen každého tenisty je být světová jednička, chci být taky nejlepší na světě,“ prozradil v roce 2019 Lehečka.

„Letí to. Je to šest let, co jsem tady hrál jako junior, a myslím si, že se to tady nezměnilo. Když člověk tenis hraje a má to doopravdy rád, tak ty cíle musí mít největší. A jestli se to jednou povede nebo ne, to už uvidíme. Pevně věřím, že na to tenis mám a během příštích pár let se budu schopný vyvinout v hráče, který o téhle příčce bude moct reálně uvažovat,“ vzpomíná devětadvacátý muž žebříčku ATP.

„Pro mě je ale hlavní vždycky tam prostě nechat všechno a odejít s dobrým pocitem, že jsem pro to udělal naprosté maximum. A jestli to ve výsledku potom dá deset grandslamových titulů, jeden nebo žádný, nebo dvacáté místo, třicáté, padesáté, tak to už je potom jedno. A pro mě bude důležité, abych po skončení kariéry neměl žádné výčitky a nemusel být jako jeden z těch bývalých hráčů. Že cítí, že měli navíc, ale že tomu vlastně všechno neodevzdali. Právě proto se snažím dělat naprosté maximum každý den,“ popisuje český tenista.

Tohle je snový start do nové sezony ATP! Jiří Lehečka opanoval Brisbane, loni se radoval v Adelaide. Bude pokračovat v australské pohádce? pic.twitter.com/HC75IdPkQR — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) January 5, 2025

Lehečka je zatím ve třetí desítce světového žebříčku. Navzdory některým vážným zraněním v pořadí postupně stoupá. Pro srovnání, z tehdejších účastníků zmíněného juniorského turnaje v Traralgonu je na tom v současnosti lépe jen Ital Lorenzo Musetti. Kariérní posun českého tenisty pochopitelně záleží na mnoha okolnostech, ale úspěchy v Austrálii tomu výrazně napomohly.

V roce 2023 dosáhl Lehečka postupně až na čtvrt finále Australian Open, což je zatím jeho nejlepší grandslamový výsledek. Loni vybojoval v Adelaide první titul na okruhu ATP a letos v Brisbane druhý.

„V Austrálii je to super. Vždycky to je takové kombo toho, že máme předtím hodně času se dobře připravit, odjet na přípravu někam do zahraničí, kde to hodně naběháme, hodně nahrajeme. A potom tady dohromady s těmi podmínkami, které mi hodně sedí. Je teplo, beton a míčky mi tady v Austrálii už od jakživa seděli a cítil jsem se tu dobře. Dohromady to dává dobrou kombinaci, za kterou jsem rád a určitě, když to budu každým rokem posouvat dál a dál, tak za to budu moc rád,“ vypráví o své zatím nejúspěšnější tenisové destinaci Lehečka.