Horko mi nevadí, ale jsem ráda za rychlý zápas, říká Fruhvirtová po první výhře na Australian Open

Tenistka Linda Fruhvirtová vybojovala hned při své premiéře mezi dospělými na Australian Open svou první výhru v hlavní soutěži. Sedmnáctiletá Češka porazila domácí Jaimee Fourlisovou 6:0 a 6:4 a v dalším kole se utká s další Australankou startující na divokou kartu Kimberly Birrellovou. S Lindou Fruhvirtovou si v Melbourne povídal reportér Jaroslav Plašil. Melbourne 11:03 17. ledna 2023

Obrovská gratulace k premiérovému postupu do 2. kola na Australian Open. Jaký to byl zápas?

Děkuji. Myslím, že to byl z mého pohledu dobrý zápas. Hrála jsem tu první zápas mezi dospělými, takže jsem ráda, že se mi povedlo hned vyhrát. První kolo je samozřejmě vždycky záludné, takže jsem ráda, že jsem to zvládla a nezdržela se v tom horku moc dlouho.

Podmínky byly drsné. Těsně po vás se zavřely venkovní kurty. Jak se vám v těchhle podmínkách hrálo, navíc proti domácí hráčce, které to tady mají co do podpory vždycky snazší?

S tím jsem počítala, ale nemůžu říct, že by mi lidi nefandili. Podmínky byly těžké, dneska možná i extrémní, ale normálně mi nevadí hrát v horku, takže to nebylo zase tak hrozné. Ale jsem určitě ráda, že jsem to stihla včas, než zavřeli kurty.

Ještě k tomu docela foukalo. Byl to problém, nebo s takovým větrem už člověk už musí počítat?

Vítr se docela měnil. Občas ustál a potom se zase rozfoukalo. Ale to jsou věci, které cítíte na raketě. Samozřejmě to někdy uletí, ale člověk se s tím musí popasovat. Je tu ještě silné sluníčko, což je taky nepříjemné, když se třeba ztratí míček na pár vteřin. Ale s tím nic nenadělám. Počasí nezměním.

Teď vás čeká Kimberly Birrellová, což je další domácí hráčka startující na divokou kartu. Znáte jí?

Vůbec ji neznám. Nikdy jsem s ní nehrála ani netrénovala. Čekala jsem, že budu hrát s Kanepiovou, se kterou hrála v 1. kole. Ale samozřejmě se na ni pokusím připravit.

Jaké to bylo pro vás a možná i pro rodiče, když jste vy i sestra Brenda hrály poprvé obě hlavní soutěž na Grand Slamu?

Bylo to skvělé. Co tu ségra v 15 letech dokázala, je obrovský úspěch. Vyhrála tři těžké kvalifikační zápasy. Celý minulý rok jsme se těšily, až spolu pojedeme na nějaké turnaje, takže jsme rády, že jsme pohromadě.