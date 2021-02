Vondroušová vypadla v osmifinále Australian Open. ‚Jsem ráda, že třísla vydržela pár kol,‘ říká

Česká tenistka Markéta Vondroušová vypadla z grandslamového Australian Open v osmifinále. Indisponovaná turnajová devatenáctka v Melbourne podlehla Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 4:6 a 2:6. Vondroušová Radiožurnálu přiznala, že se její bolesti třísel po posledním zápase s dlouhými výměnami zhoršily, i proto je ráda, co se jí na dvou turnajích v Melbourne povedlo uhrát. Melbourne 7:24 14. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová vypadla v osmifinále Australian Open | Foto: Kelly Defina | Zdroj: Reuters

Jednadvacetiletá Vondroušová si neudržela servis hned v prvním gamu utkání. Limitována problémovými třísly, které měla zatejpované, přišla v prázdné areně Margaret Courtové v duelu s deblovou světovou jedničkou o servis znovu na 2:5. Sice snížila ziskem dvou her, ale soupeřka pak sadu ukončila čistou hrou.

„Soupeřka hrála fakt dobře. Zápas by byl těžký, i kdyby mě noha nebolela. Vydrželo to docela dlouho, jinak mě to bolí, i když chodím. Zvládla jsem s tím vyhrát tři kola, což je dobré. Dnes už to bylo všelijaké, ale jsem ráda, že to vydrželo alespoň pár kol,“ řekla Vondroušová Radiožurnálu.

Ve druhém setu ztratila znovu na úvod podání, tentokrát ve skoro osmiminutové hře. V obličeji se jí objevovaly grimasy značící bolest a rychle ztrácela 0:4. Evidentně se trápila při pohybu, ale bojovala a dvakrát si udržela podání. Při servisu soupeřky se ve druhé sadě neprosadila a zápas skončil za hodinu a osm minut.

Postupem do čtvrtého kola si levou rukou hrající Vondroušová vytvořila na Australian Open nové osobní maximum, stejné má i na US Open. Její nejlepším výsledkem je předloňská účast ve finále antukového Roland Garros v Paříži.

„V prvním turnaji jsem hrála semifinále, teď čtvrté kolo. Kdyby mi to někdo řekl před tím, než jsme sem jeli, tak bych to brala všemi deseti. Nebudu si stěžovat. Jsem vděčná, že to tu hezky dopadlo,“ hodnotila Vondroušová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Vondroušová (19-ČR) 6:4, 6:2.