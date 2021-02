‚Konec byl extrém.‘ Vondroušová dává vzpomenout na Paříž, v osmifinále se ale musí obejít bez diváků

Na předloňském Roland Garros postoupila do finále, ale od té doby z různých důvodů na velký úspěch čekala. Letos se na Australian Open Markétě Vondroušové znovu daří a po výhře 6:2 a 6:4 nad Rumunkou Soranou Cirsteaovou postoupila do osmifinále. Česká tenistka exkluzivně pro Radiožurnál mluvila také o současné uzávěře v Melbourne kvůli několika novým případům koronaviru. Od páteční půlnoci tak nesmějí do areálu na pět dní fanoušci. Melbourne 9:03 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Markéta Vondroušová po postupu do osmifinále Australian Open | Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE | Zdroj: Reuters

Závěr utkání byl hodně napínavý, tak co všechno se promítlo do vašeho úsměvu po úspěšném mečbolu?

Konec druhého setu byl fakt extrém. Od stavu 4:4 jsme hrály hodně dlouhé gamy, byly tam dobré výměny, ona do toho dost šla. Nějak jsem to vyběhávala, ale na mečbol jsem si řekla, že do toho musím jít, že už se mi tu nechce dál běhat. Po konci se mi hrozně ulevilo.

Asi je to těžké srovnávat, ale dostáváte se tady do podobného módu jako při postupu do finále French Open před necelými dvěma roky?

Asi to není úplně stoprocentní, jak bych si představovala, ale ta bojovnost je podobná. Dneska už to bylo dobré, hrály jsme dobrý tenis. Už vím, jaké je to na grandslamu postoupit daleko, takže jsem i víc v klidu. V Paříži jsem nevěděla, co mě čeká, co se bude dít.

Napadlo vás, že budete po tom úspěšném French Open tak dlouho čekat na další podobný zápas? Byla tam zranění, koronavirová krize...

Wimbledon jsem už hrála se zraněnou rukou, pak byla operace. Loni v Melbourne trochu smolná prohra se Světlanou Kuzněcovovou a na French Open jsem zase vypadla s Igou Šwiatekovou, která to nakonec celé vyhrála. Nějak se to nescházelo, bylo to takové prapodivné. V takových případech je důležité vydržet a věřit, že se to zlomí.

Před pár hodinami se rozhodla australská vláda kvůli koronaviru uzavřít pro diváky areál na následujících pět dní. Co to pro vás znamená, že se bude hrát zase bez lidí?

Dneska bylo docela dost diváků, což bylo super, všem se nám před lidmi hraje lépe. Teď to bude zase divné, grandslam bez diváků je hrozně smutný. Ale chápu, že v Austrálii mají málo případů a že jsou opatrní. Díkybohu, že se aspoň bude hrát dál, že nezastaví celý turnaj.

Bude se i víc testovat?

To zatím nevíme. Akorát nám přišel mail, že bude lockdown a že můžeme být jen na hotelu nebo v areálu. Uvidíme.

Může to být i motivace, těch pět dní vydržet v turnaji a zase se dočkat publika?

To ano, hlavně večerní zápasy jsou bez diváků hrozně těžké. Když se hraje třeba o půlnoci, tak lidi člověka přece jen nahecují. Já dneska hrála před více lidmi poprvé a je to mnohem lepší atmosféra.

V osmifinále se utkáte se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, která je stylem hry úplně jiná soupeřka než Cirsteaová. Bude to vyžadovat větší iniciativu z vaší strany?

I Cirsteaová do toho ve druhém setu už šla víc a nenechala mě tolik hrát jako v úvodní sadě. Sie Šu-wej je absolutně nevyzpytatelná, bude to i hodně o hlavě. Je to čtvrté kolo, soupeřku už si vybírat nemůžu.