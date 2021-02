S řadou opatření, ale i fanoušky. Na Australian Open se během prvního dne dostalo téměř 18 tisíc diváků

Na tenisových kurtech v Melbourne začal úvodní grandslamový turnaj sezóny. Tenisté na něj tentokrát čekali kvůli povinné karanténě v Austrálii o tři týdny déle, ale zato se dočkali návratu fanoušků. Připomeňme, že loňský Wimbledon byl kvůli koronavirové pandemii zrušený úplně, US Open bylo bez diváků a v Paříži na Roland Garros jich mohlo do areálu jen tisíc denně. Melbourne 17:43 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na hlediště při zápase Petry Kvitové | Foto: Asanka Brendon Ratnayake | Zdroj: Reuters

Organizátoři Australian Open si pro fanoušky připravili řadu koronavirových opatření. V areálu je několik kontrolních stanovišť, stejně jako cedulek s kódy k zaznamenání polohy, které si fanoušci scanují do telefonu.

Jak vypadá Australian Open z pohledu fanouška se dozvíte v příspěvku Jaroslava Plašila

Jsou u stolků s občerstvením, u vchodu do jednotlivých kurtů nebo i na louce ve středu kruhu, do kterého si lidé také mohou sednout, tak aby byli dostatečně daleko od svého souseda.

Skoro na každých padesáti metrech jsou stojany s dezinfekcí na fotobuňku, takže nemusíte nic mačkat a na nic sahat. Roušky jsou povinné všude uvnitř, takže kdyby zapršelo a pořadatelé zatáhli střechy nad největšími arénami, musíte si v hledišti i v takovém případě nos a ústa zakrýt. Areál je rozdělený na tři velké zóny, a vstupenka vždy platí jen do jedné.

Přes všechna tato a další omezení je Australian Open první celosvětová sportovní akce s významným počtem fanoušků po dlouhé době. Může jich tu být denně až 30 tisíc a není překvapením, že drtivá většina z nich drží palce domácím Australanům.

„Je to super, oni šíleně fandí. I dnes byla v hledišti dobrá atmosféra na to, že jsme ani jedna nebyly z Austrálie. Bylo i dost lidí. Hrát před lidmi je skvělé, užíváme si to a jsme za tuto možnost vděční,“ pochvaluje si pro Radiožurnál atmosféru Markéta Vondroušová, které se v pondělí, podobně jako Petře Kvitové a Jiřímu Veselému, povedlo před fanoušky postoupit.

Vondroušová také připomíná turnaje a soutěže minulého týdne, kdy ještě do hlediště tolik lidí nechodilo. To se teď mění. A přestože bylo pondělí zatím nejchladnějším dnem australského tenisového léta, jen okolo 17 °C, navíc pracovní den, přišlo do areálu skoro 18 tisíc lidí.