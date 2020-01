Musím zareagovat, ale trenéra určitě měnit nebudu, říká po vyřazení z Australian Open Plíšková

Na Australian Open v Melbourne Karolína Plíšková po porážce s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou dohrála. Po vyřazení Američanky Sereny Williamsové či Japonky Naomi Ósakové tak skončila i turnajová dvojka, která na rozdíl od zmíněných tenistek stále nenašla způsob, jak vyhrát grandslamovou trofej. Melbourne 12:02 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková v utkání třetího kola Australian Open | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Dlouhý, první servisový gem, který trval skoro 20 minut, Karolína Plíšková vyhrála a srovnala na 1:1. Po zápase s Ruskou Pavljučenkovovou, který ztratila ve dvou tiebreacích, ale přiznala, že si tento světlý okamžik už ani nepamatuje. Byla ze svého výkonu tak zklamaná, že člověku mohlo připadat divné příčiny ještě rozebírat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karolína Plíšková hodnotí své působení na letošním Australian Open. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Samozřejmě jsem zdaleka nehrálo to, co umím. Bohužel je to po několikáté v řadě. Určitě na to budu muset zareagovat, ale ještě nevím jak. Určitě nebudu měnit trenéra, to vím,“ usmála se aspoň po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál Karolína Plíšková.

Česká reprezentantka poznala už sedm koučů za poslední čtyři roky, ale ani Venezuelan Daniel Vallverdu s Olgou Savčukovou z Ukrajiny jí zatím ke grandslamovému titulu nepomohli.

Pokoušet se o to ve zbytku kariéry nejlepší česká hráčka ve světovém žebříčku bude, i když teď neví, co by ještě měla změnit. „Asi nepomůže to, že vždy vyhraju turnaj před, díky čemuž je tlak větší. Na druhou stranu já ty zápasy potřebuji,“ popsala Plíšková.

Třeba Lucii Šafářové pomáhaly při úspěšném Roland Garros 2015 deblové zápasy mezi těmi singlovými. Jenže i ty zase mohou brát fyzické síly pro závěr turnaje. I Karolína Plíšková dříve čtyřhru na grandslamových turnajích hrávala. A otázku, zdali si jí zahraje i tentokrát, řešila i před letošním Australian Open.

Plíšková končí na Australian Open ve třetím kole. Turnajová dvojka nestačila na Pavljučenkovovou Číst článek

„Přemýšlela jsem, že bych hrála debla se ségrou, ale trenér nebyl úplně pro. Asi by mi to neprospělo,“ přemýšlí Karolína Plíšková i o tom, jestli by se uvnitř neměla smířit s tím, že její kariéra bude úspěšná, i kdyby třeba grandslamový titul nikdy nezískala.

I když se to těžko porovnává, o něco podobného se snažil Švýcar Roger Federer, který už někdy v roce 2015 nečekal, že ještě v budoucnu přidá další velké trofeje. Bez velkého tlaku pak od té doby posbíral tři a v létě byl v sedmatřiceti letech jediný míček od čtvrté a celkově jednadvacáté.

Američanka Serena Williamsová loni přiznala, že se také snaží být pyšná na to, co dokázala. Bez ohledu na to, jestli jednou odejde jako rekordmanka nebo ne.

„Myslím si, že to cesta určitě je. Je jich pár druhů, takže uvidíme, kterou se vydám,“ řekla Karolína Plíšková po porážce ve 3. kole Australian Open, kdy podlehla Pavljučenkovové setech 7:6 (7:4) a 7:6 (7:3).