Koronavirová opatření, úspěšná Muchová a Djoković znovu na trůnu. V Melbourne skončilo ‚Covid Open‘

Novak Djoković potvrdil, že je Australian Open jeho nejúspěšnějším grandslamem a v Melbourne získal už devátý titul. Právě tak skončil úvodní tenisový svátek sezony, který byl hodně netypický. Kvůli koronavirovým pravidlům museli všichni zahraniční účastníci turnaje po příletu do dvoutýdenní karantény s každodenním cestováním. Melbourne 19:42 21. února 2021

„Testovali nás každý den. Občas to dělali ze slin a obden to dělali z nosu, což je docela nepříjemné,“ povídala tenistka Markéta Vondroušová.

Nejen ona mohla mít podobné zkušenosti, do povinné čtrnáctidenní karantény museli všichni, kteří speciálními letadly do Melbourne směli kvůli Australian Open cestovat. A ti, co měli smůlu na pasažéra, který měl po příletu pozitivní test na koronavirus, nesměli vycházet z pokoje jako ostatní na tréninky.

„Těch čtrnáct dní muselo být strašných. Ještě tam bylo docela vydýcháno, když se tam něco dělalo, ani se nedalo otevřít okno. Pro ně to musela být hrůza,“ povídala Vondroušová.

Ale ani nejpřísnější izolace nepřipravila některé účastníky turnaje o dobré výsledky. Vždyť třeba finalistka ženské dvouhry Američanka Jennifer Bradyová nikdy před tím větší úspěch nezažila.

Každý takové štěstí ale neměl, hned několik tenistů trápila zranění břišních svalů a třeba Kateřina Siniaková uvažuje, jak k tomu mohla přispět zásadně změna přípravy před velkými turnaji.

„Strašně hráčů má problémy s břišáky. Určitě to bude tou karanténou,“ myslí si Siniaková.

‚Covid Open‘

Také turnajový šéf Craig Taily věděl, že řada věcí není v ideálním stavu. Zásadní rozhodnutí záležela na tom, co řekne vláda zdejšího státu Victoria. Hráčům se vše snažil vysvětlovat během každodenních videohovorů a při jednom takovém s dalšími účastníky turnaje v nadsázce říkal.

„Loni jsme měli Bushfire Open, v narážce na devastující požáry, letos máme Covid Open, tak doufám, že za rok už to bude Free Open. Samozřejmě neznamená to volný vstup,“ dodával s úsměvem.

I s řadou omezení to byl první grandslam od začátku koronavirové pandemie, který se už ale normální době podobal. S tisícovkami fanoušků a také s několika zahraničními reportéry na místě, i když drtivá většina z nich grandslam pokrývala na dálku přes videokonference.

Třeba jméno Karolíny Muchové se zdejší moderátoři mohli dobře naučit. Čtyřiadvacetiletá tenistka byla nejlepší českou singlistkou, vyřadila i světovou jedničku domácí Ashleigh Bartyovou a na Australian Open došla až semifinále.