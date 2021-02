‚Doba pokročila.‘ Outy na Australian Open bude i kvůli koronaviru místo rozhodčích hlídat technologie

V jednu hodinu v noci na pondělí začne v australském Melbourne úvodní grandslam sezóny. A to s některými omezeními, například, že je tenisový areál rozdělený do tří různých sektorů, a každý z nich má extra vstupenky, vchody a veškeré zázemí. Ale také už tedy s výzmaným počtem fanoušků, kterých může dohromady dorazit i několik desítek tisíc denně. Novinkou jsou také elektronická hlášení místo lajnových rozhodčích na všech kurtech. Melbourne 13:10 7. 2. 2021 (Aktualizováno: 13:16 7. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za Petrou Kvitovou by se běžně nacházel lajnový rozhodčí. Nyní bude na Australian Open hlídat outy technologie | Foto: Andrew Brownbill | Zdroj: ČTK / AP

Míček v autu nebo třeba chybu nohou nesignalizuje pípnutí, ale reálný lidský hlas. Zvukové záznamy byly pořízeny na počest zdravotníkům či záchranářům v době koronavirové pandemie a teď v Melbourne doprovodí zápasy místo obvyklého volání lajnových rozhodčích.

Na nadcházejícím Australian Open čeká tenisty novinka – elektronická hlášení lajnových rozhodčích.

Hráči už to zažili v týdnu před grandslamem během turnajů a soutěží zdejšího tenisového léta. A někteří i dříve, třeba během loňských akcí v New Yorku. Ale zatímco na US Open ještě na těch největších kurtech dohlíželi na čáry sudí, na Australian Open už bude poprvé všechno kompletně hlídat technika.

„Nevadí mi to. Možná je to trochu smutné, že je na kurtu méně lidí, což dodávalo možná trochu větší napětí. Ale pro hráče je to asi lepší, když budeme vědět, zda byl míček v outu nebo dobrý. Nedá se s tím nic dělat,“ myslí si Marie Bouzková.

Na kurtech teď bude jediný rozhodčí, umpire, který utkání řídí podobně jako dřív. Je zřejmé, že takto by mohla vypadat i tenisová budoucnost, tím spíš, že v době koronavirové pandemie se stále hledají způsoby, jak snížit počty lidí v areálech.

‚Jako bez jestřábího oka‘

Ale turnajů, kde budou čáry kompletně hlídat kamery pečlivě chráněné molitany před nárazy jako tady v Melbourne, ze začátku zřejmě nebude tolik.

„Tyto technologie budou určitě finančně náročné. Dovedu si je představit na velkých turnajích. Nemyslím si, že malé turnaje si to budou moct dovolit,“ řekl Radiožurnálu Jiří Veselý, který také prozradil, že tenisté zatím nemají od svých profesionálních organizacích informace, jakých turnajů by se to mohlo v budoucnu týkat.

„Doba technologií pokročila a určitě je to dobré. Technologie by měla být přesná. Je to o zvyku. Jde o asi nejférovější způsob, který může být,“ smiřuje se s nástupem techniky Veselý. Přiznává, že už párkrát zapochyboval, jestli je snímání stopy dokonalé, ale přesto systém považuje za férový.

„Najednou máme o možnost méně,“ připomíná Petra Kvitová, že teď tenisté ztrácejí příležitost spornější situace reklamovat. Tak trochu se tím vracejí do doby, kdy ještě čáry nehlídalo jestřábí oko, které mohli hráči v omezeném počtu požádat o kontrolu.

„Je to zvláštní, buď je to tak nebo onak. Nemáte možnost to změnit. Ve finále to vypadá jako kdysi bez jestřábího oka, akorát to funguje elektronicky, takže by to mělo být přesnější,“ řekla Petra Kvitová, kterou akorát občas pobaví, kdy se na obrazovce objeví nápis těsný out, a ve skutečnosti jde třeba i o několik desítek centimetrů.