Korda junior vyhrál Australian Open: Tlak je větší, tátu všichni znají, ale užíval jsem si to

Sebastiane, jaký je to pocit mít pohár z Australian Open?

Je to úžasné. Byl to můj cíl pro tenhle rok, abych udělal dobrý výsledek v Austrálii. A povedlo se to, je to skvělý pocit.

Po životním úspěchu následoval dopingový skandál. Petr Korda slaví 50. narozeniny Číst článek

Dostal jste se i trošku pod tlak. Říkal jste, že vyhrát titul by bylo skvělým dárkem k padesátým narozeninám. Povedlo se a přál jste mu v přímém přenosu.

To byl taky jeden můj cíl, abych vyhrál pro něj i pro maminku. Jsem hodně šťastný, že se mi to povedlo.

Co bylo na finále nejtěžší?

Jak všichni vědí, kdo je můj táta, že to vyhrál před dvaceti lety, tak je tlak ještě větší. Ale užíval jsem si to tady, je to nejlíp organizovaný turnaj, všichni jsou tady skvělí.

Radil vám táta třeba, co udělat před finálovým zápasem? Ne každý to zažil.

Řekl by jenom, abych si to užil. Nikdy jsem nehrál na tak velkém kurtu, v Rod Laver Areně hráli výborní hráči.

Kolik už máte gratulací? Na twitteru okamžitě reagovaly třeba vaše sestry.

Ještě jsem to neviděl, teď jsem zapnul telefon a nestihl jsem se podívat.

Takže jste s tátou ještě ani nemluvil?

Ještě ne, ale bude to v prvním kole. A hned potom budu mluvit s maminkou.

Tak se mu to s tím dárkem k 50 pro tátu povedlo. Dokonce i roznožka byla:) Sebastian Korda ✌a i tak velký kus #AusOpen pic.twitter.com/arHjZwFLc0 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 27 January 2018

Říkal jste, že doma mluvíte „czechlish“. Jak to vypadá?

Se sestrami mluvíme anglicky, s mámou a tátou česky. Ale někdy odpovídám anglicky, takže je to trošku mix.

A co prarodiče. Hodně to sledovali?

Ti jsou všichni v Česku. Babička a dědeček mi píšou každý den.

Jak titul oslavíte?

To nevím, zítra mám let domů, tak uvidíme až tam. Táta je sám doma, protože máma jela na turnaj s Nelly na Bahamy. Oslavíme to asi až doma.

Plánujete objet ještě nějaké juniorské grandslamy?

Chci hrát Roland Garros, Wimbledon i US Open. Na každém turnaji, co jedu, chci vyhrát. To je vždycky cíl.