Kvitové nejdřív vadilo slunce, pak Alexandrovovou smetla. ‚Klíčový byl první gem,‘ říká trenér Vaněk

Když Číňanka Wang porazila Serenu Williamsovou, seděla Petra Kvitová na rotopedu a obrázky z jednotlivých kurtů měla před sebou. Viděla tak najednou senzační konec třiadvacetinásobné šampionky dvouhry na grandslamech, vedle toho i poslední porážku Dánky Caroline Wozniacké, která končí kariéru, a také svou příští soupeřku Řekyni Sakkariovou. S trenérem Jiřím Vaňkem u toho rozebírala vlastní zápas, který byl tentokrát velmi krátký.

„Ten zápas skončil 6:1, 6:2, ale klíčový byl podle mě první gem. Petra sama říkala, že tam proti sluníčku vůbec neviděla,“ připomněl Jiří Vaněk hodně dlouhý úvodní gem zápasu, při kterém si i proti ostrému sluníčku Petra Kvitová uhrála vlastní podání.

„Byla jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem dala do kurtu. Uhrát po těch sedmi osmi minutách první gem je výborné. Pak byl její servis taky vachrlatý, protože tam taky měla slunce, ale od té doby to zašlo, takže to pro nás bylo příjemnější. To, že jsem vyhrála ty první gemy, to byl takový začátek k tomu, abych potom hrála dobře,“ popsala klíčový moment utkání Petra Kvitová Radiožurnálu.

Devětadvacetiletá česká tenistka tak zažila jiný typ zápasu, než ten předchozí se Španělkou Paulou Badosaovou, kdy předvedla velký obrat v každém setu. Říkává se, že podobně těžké duely tenisty posílí, ale česká hráčka si to ještě ráno nemyslela.

„Určitě je dobré mít za sebou takový zápas, někdy je to fakt potřeba. Nevím, jestli jsem se úplně cítila dobře. Dnes v rozehrávce jsem se opravdu dobře necítila, hlava mi hodně pracovala. Snažila jsem se to nějak přebít, což se povedlo,“ usmívala se po zápase Petra Kvitová.

Kvitová si tak na Australian Open zahraje osmifinále proti Marii Sakkariové z Řecka. V noci na sobotu o něj bude bojovat s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou i Karolína Plíšková.