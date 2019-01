VIDEO: Kvitová předvedla v nouzi úder slabší rukou. ‚S takovým výkonem vyhraješ,‘ slyšela od Beguové

Petra Kvitová prošla do třetího kola Australian Open bez ztráty setu. V zápase s Rumunkou Irinou Beguovou, kterou porazila 6:1 a 6:3, zahrála česká tenistka jeden vítězný míč v nouzi pravou rukou místo obvyklé levé. Nejen proto pak od Beguové slyšela, že s takovým výkonem by celý turnaj vyhrála. Melbourne 18:20 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová na Australian Open. | Foto: Adnan Abidi | Zdroj: Reuters

Aktuálně šestá hráčka světa hned v úvodu ročníku vybojovala titul na turnaji v Sydney a dobře začala i na prvním grandslamu sezony Australian Open. V prvním kole Kvitová za hodinu a sedm minut vyprovodila Slovenku Magdalenu Rybárikovou, ve druhém zápase zase v pohodě přehrála Irinu Beguovou. Proti Rumunce si navíc pomohla i povedeným lobem, když si v tísni přehodila raketu z levé ruky do pravé.

„Šla jsem doleva a ona mi to zahrála doprostřed. Občas se mi stane, že to hodím do pravé ruky, třeba v tréninku, ale zase tolik ne. Odmala jsem hrála badminton a ping-pong pravačkou, abych si nezkazila techniku na tenis, takže možná i z toho to bylo takové instinktivní,“ vyprávěla po utkání Kvitová.

Nejen kvůli kurioznímu momentu slyšela česká tenistka od poražené Beguové po zápase u sítě během podávání rukou slova chvály. Rumunka jí prý říkala, že s takovým výkonem by celý turnaj vyhrála.

A right-handed lob off balance @Petra_Kvitova wins Shot of the Day #AusOpen pic.twitter.com/C727DxR0eL — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16 January 2019

„Musím říct, že mě to překvapilo, určitě jsem to nečekala. Jako člověka ji mám ráda, takže to bylo fajn, ale fakt mě to překvapilo. Říkala to s úsměvem, takže to vzala hodně s nadhledem, což je fajn,“ usmívala se Kvitová. „Dnes to bylo každopádně lepší než první kolo. To první kolo jsem byla trochu zaťatá, hrála jsem trochu se zataženou ruční brzdou. Dnes to bylo mnohem lepší, i údery zezadu byly fajn. Kdybych takhle zůstala, tak by mi to nevadilo,“ dodala Kvitová.

Ve třetím kole se Petra Kvitová utká s Belindou Bencicovou, která v prvním kole vyřadila Kateřinu Siniakovou. V obou předchozích vzájemných střetnutích Kvitová jednadvacetiletou Švýcarku porazila.