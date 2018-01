Nebylo to tak hrozné, vyrovnává se s porážkou Kvitová, po zápase ji dojali fanoušci

„Bohužel. Měla jsem na to zápas dotáhnout, ale třeba zítra nebo pozítří bych si mohla pamatovat, že jsem to otočila z 0:1 na sety, z 0:4 ve třetím. Odvracela jsem mečboly a pak jsem to převedla na svou stranu. Ve finále si myslím, že to nebylo tak hrozné,“ vyrovnávala se s porážkou před mikrofonem Radiožurnálu Petra Kvitová.

Hned několikrát dostala české fanoušky do varu, třeba když ve třetím setu smazala velký náskok soupeřky, když odvracela mečboly nebo když si vybojovala příležitost svým servisem utkání ukončit. To se jí ale nepovedlo, a tak byla po skoro tři hodiny dlouhém utkání tou smutnější tenistkou.

Po zápase ji ale nejvíc dojali fanoušci podporou po comebacku do Melbourne. Vloni totiž po napadení měla obvázanou ruku a nevěděla, jestli ještě bude hrát tenis.

„Hodně pro mě znamená, že jsem se sem vrátila, to je jasné. Vlastně jsem přes prohru ráda, že jsem pořád schopná hrát tenis. To je důležité,“ řekla Petra Kvitová, která prohrála v 1. kole na grandslamu přesně po čtyřech letech.

Zatímco tehdy senzačně podlehla Kumkhumové z Thajska, teď už o takové překvapení nešlo. Němka Petkovicová bývala elitní hráčkou a kus ze svého dřívějšího tenisu předvedla i teď. Navíc Kvitová hned na začátku této sezony onemocněla.

She's done it!



Petkovic defeats Kvitova after an incredible final set.



The finals score is 6-4, 4-6, 10-8 pic.twitter.com/2n40UdKDYP — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 16. ledna 2018

„Pořád ještě trošku kašlu a kašlala jsem i na returnu nebo na lavičce, ale to nehrálo nějakou roli. Trošku jsem dostávala křeče do prstů na chodidlech, to je u mě normální, když se hraje dýl. Ale teď cítím celé. Asi potřebuju víc zápasů a turnajů, abych to ze tréninků převedla do zápasů,“ přemýšlí.

„Ze začátku sezony se asi každý trošku hledá, jen mně to asi trvá trošku dýl,“ myslí si Petra Kvitová.

Když vypadla v roce 2014 na grandslamu v prvním kole, byla z toho nakonec ještě velmi dobrá sezona, s wimbledonským titulem i velkými fedcupovými výhrami včetně těch finálových.

„Nebylo to úplně špatné, asi bych brala, kdyby to tak bylo znova. Tehdy jsem vlastně taky byla nemocná,“ hledala podobnosti Petra Kvitová.

Pro @Petra_Kvitova bude důležité, co si z takto nešťastně prohraného zápasu bude pamatovat. Jestli schopnost hrát 18 gemů ve 3. s a odvrácené konce nebo to všechno ostatní. — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 16. ledna 2018