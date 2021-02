Muchová vyřadila v českém derby Karolínu Plíškovou. Strýcová deblové finále v Melbourne neobhájí

Český souboj o osmifinále tenisového Australian Open vyhrála Karolína Muchová. Světovou šestku Karolínu Plíškovou porazila v Melbourne dvakrát 7:5, přestože ve druhém setu prohrávala už 0:5. Loňské finalistky Barbora Strýcová s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej dohrály překvapivě již ve druhém kole. Nasazené jedničky deblové soutěže nestačily na pár Darija Juraková, Nina Stojanovičová, kterému podlehly 6:7, 6:3 a 5:7. Melbourne 6:51 13. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová v objetí s Karolínou Plíškovou po vzájemném utkání na Australian Open | Foto: JAIMI JOY | Zdroj: Reuters

Papírovou favoritkou byla Plíšková, která si v Melbourne zahrála v roce 2019 semifinále. Dopustila se však 40 nevynucených chyb včetně deseti dvojchyb. Ve druhé sadě nevyužila ani dva setboly. Jejich duel na prázdném centrálním dvorci Roda Lavera trval bez pěti minut dvě hodiny.

„Bylo to od obou hodně nervózní, výkon nebyl nejlepší ani z jedné strany. Bylo to hodně o tom, kdo lépe zůstane mentálně v zápase,“ řekla Muchová Radiožurnálu.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Olomouce a 27. hráčka žebříčku ve třetím vzájemném zápase uspěla podruhé a postupem do osmifinále si vylepšila na grandslamu v Melbourne své maximum. I ona kupila chyby, měla jich 32, ale závěry obou setů zvládla lépe. V tom prvním jí Plíšková darovala za stavu 5:5 dvojchybou brejk a Muchová sadu dopodávala.

V útrobách stadionu Plíšková vzteky rozmlátila raketu, takže do druhého setu vstoupila trestným fiftýnem. Pak ale kralovala až do stavu 5:0, načež prohrála sedm gamů v řadě. Druhý mečbol Muchová proměnila obranným bekhendem. Její příští soupeřkou bude buď Švýcarka Belinda Bencicová, nebo Elise Mertensová z Belgie.

„Ten druhý set byl takový nešťastný. Začala jsem hrát trochu normálně, ale nakonec to dopadlo takhle. Smůla to není, problém byl spíš první set. Obě jsme hrály blbě, bylo to nervózní. Takhle nejdou vyhrávat zápasy,“ řekla Plíšková.

Ode dneška už turnaj probíhá bez diváků kvůli výskytu nových případů koronaviru ve státě Victoria. „Když se člověk na kurtu necítí dobře, tak mu to ticho nepřidá. V takové atmosféře se hraje hrozně,“ dodala Plíšková.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Ruud (24-Nor.) - Albot (Mold.) 6:1, 5:7, 6:4, 6:4, McDonald (USA) - Harris (JAR) 7:6 (9:7), 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Muchová (25-ČR) - Karolína Plíšková (6-ČR) 7:5, 7:5, Svitolinová (5-Ukr.) - Putincevová (26-Kaz.) 6:4, 6:0, Bradyová (22-USA) - Juvanová (Slovin.) 6:1, 6:3, Vekičová (28-Chorv.) - Kanepiová (Est.) 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Pegulaová (USA) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Juraková, Stojanovičová (Chorv./Srb.) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 7:6 (7:5), 3:6, 7:5, Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.) - Vondroušová, Lapková (ČR/Běl.) 6:2, 6:4.