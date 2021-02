Příběh letošního Australian Open. Sedmadvacetiletý ruský debutant nastartoval kariérní vzestup v Česku

Ať už se na grandslamovém Australian Open stane na kurtech cokoliv, půjde zřejmě o jeden z největších příběhů letošního ročníku. Ruskému tenistovi Aslanu Karacevovi je 27 let a až v tomto věku se poprvé probojoval do hlavní soutěže velkého turnaje. A aby toho nebylo málo, v Melbourne postoupil už do čtvrtfinále.

